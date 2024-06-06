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    Работать не устали? Рассказываем, как отдыхаем в честь Дня России

    Но кое-кому всё же придется потрудиться

    1380
    2 комментария
    Всегда приятно, когда выходной выпадает на теплый солнечный день
    Всегда приятно, когда выходной выпадает на теплый солнечный деньФото: Дарья Селенская / Городские порталы
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    Лето — довольно бедное на государственные праздники время года. Так, в июне 2024 года россиян ждет только один дополнительный выходной в честь Дня России. Рассказываем, когда он наступит, а заодно разберемся, выгодно ли брать отпуск в июне.

    Какого числа День России в 2024 году

    Праздник всегда отмечали 12 июня — в день принятия Декларации о государственном суверенитете РСФСР, и 2024 год исключением не стал. В этом году День России выпадает на среду и делит рабочую неделю пополам.

    Кстати, накануне праздника многие смогут уйти с работы на час пораньше: согласно производственному календарю 2024 года, 11 июня — сокращенный рабочий день. Однако это правило коснется не всех.

    Кто работает в праздник

    В сам праздник и в день перед ним в обычном режиме будут работать сотрудники экстренных служб, транспорта, СМИ, а также те, у кого работа в выходные прописана в трудовом договоре. Нашли себя в этом списке? Не печальтесь, по закону работодатель обязан компенсировать работу в праздники. А как — решает сам сотрудник: можно потребовать либо оплату смены в двойном размере, либо день отгула.

    Выгодно ли брать отпуск в июне

    Из всех летних месяцев 2024 года июнь — самый невыгодный для отпуска. Работнику, решившему отдохнуть в июне, заплатят только за 19 рабочих дней. Если вы любите отдыхать в теплое время года, то и июль (23 рабочих дня), и август (заплатят за 22 смены) будут предпочтительнее для отпуска.

    Ждете дополнительный выходной?

    Всегда приятно, когда выходной выпадает на теплый солнечный день
    Всегда приятно, когда выходной выпадает на теплый солнечный деньФото: Дарья Селенская / Городские порталы

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    Комментарии 2

    почти бросил..)06 Июн 2024 в 07:40
    Если что, у меня Праздник.. 7 ноября но, этот тоже катит, ибо.. - плюс один день к Отпуску!..)
    +0−0
    Zet06 Июн 2024 в 07:35
    новость - бомба...
    +2−0
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