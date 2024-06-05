Путин назвал число российских пленных на Украине

Президент России Владимир Путин сообщил, что в плену на Украине находятся 1348 российских солдат и офицеров, а в России — 6465 украинских солдат. Об этом он заявил 5 июня на встрече с представителями мировых информационных агентств в петербургском Лахта Центре.

«Я могу вам точно назвать цифры, которые удерживаются обеими сторонами, находятся в плену. Наших солдат, офицеров на украинской стороне — 1348 человек… Украинских солдат у нас — 6465», — сказал Путин, отвечая на вопросы журналистов.



Президент России напомнил, что последний обмен пленными был осуществлен по схеме 75 на 75 человек. «Фонтанка» рассказывала об этом здесь.