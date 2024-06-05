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    Боевые действия

    Путин назвал число российских пленных на Украине

    3100
    4 комментария

    Президент России Владимир Путин сообщил, что в плену на Украине находятся 1348 российских солдат и офицеров, а в России — 6465 украинских солдат. Об этом он заявил 5 июня на встрече с представителями мировых информационных агентств в петербургском Лахта Центре.

    «Я могу вам точно назвать цифры, которые удерживаются обеими сторонами, находятся в плену. Наших солдат, офицеров на украинской стороне — 1348 человек… Украинских солдат у нас — 6465», — сказал Путин, отвечая на вопросы журналистов.

    Президент России напомнил, что последний обмен пленными был осуществлен по схеме 75 на 75 человек. «Фонтанка» рассказывала об этом здесь.

    Также глава государства сообщил, что в зоне боевых действий на Украине погибли как минимум 30 российских журналистов.

    «Никто, никто не дает нам возможности расследовать <...>, что с ними произошло», — добавил Путин.

    Напомним, Владимир Путин участвует в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2024). Он стартовал 5 июня в конгрессно-выставочном центре «Экспофорум» и продлится четыре дня, до 8 июня.

    Планируется, что 7 июня Владимир Путин примет участие в пленарном заседании ПМЭФ, где к нему присоединятся президенты Боливии и Зимбабве.

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    Путин

    Комментарии 4

    AndrewBarsik05 Июн 2024 в 22:41
    "Также глава государства сообщил, что в зоне боевых действий на Украине погибли как минимум 30 российских журналистов. «Никто, никто не дает нам возможности расследовать , что с ними произошло», — добавил Путин." Мне очень интересно - кто такой суровый ему не даёт возможности расследовать?
    +0−0
    Полно Вам, батюшка05 Июн 2024 в 22:16
    Ужас
    +1−0
    28080153205 Июн 2024 в 22:12
    Предполагал, что раз в 7 меньше
    +0−0
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