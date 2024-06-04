Переговоры и традиционное выступление. Опубликован график Владимира Путина на ПМЭФ

Во вторник вечером президент России Владимир Путин прилетает в Петербург — впереди у него три насыщенных дня на Петербургском международном экономическом форуме. Кремлевский пул публикует полный график главы государства.

5 июня

В 14 часов у президента запланирована традиционная встреча с руководителями международных информационных агентств, передает РИА Новости со ссылкой на помощника Путина Юрия Ушакова.

6 июня

Назначены переговоры с президентом Боливии Луисом Арсе. По словам Ушакова, также на встрече будут присутствовать министр иностранных дел Сергей Лавров, министр финансов Антон Силуанов, министр энергетики Сергей Цивилёв, директор ФСБ по военно-техническому сотрудничеству Дмитрий Шугаев, исполнительный директор Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев, директор Росатома Алексей Лихачев, помощник президента Юрий Ушаков и пресс-секретарь Дмитрий Песков.