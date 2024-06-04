Переговоры и традиционное выступление. Опубликован график Владимира Путина на ПМЭФ

Во вторник вечером президент России Владимир Путин прилетает в Петербург — впереди у него три насыщенных дня на Петербургском международном экономическом форуме. Кремлевский пул публикует полный график главы государства.
5 июня
В 14 часов у президента запланирована традиционная встреча с руководителями международных информационных агентств, передает РИА Новости со ссылкой на помощника Путина Юрия Ушакова.
6 июня
Назначены переговоры с президентом Боливии Луисом Арсе. По словам Ушакова, также на встрече будут присутствовать министр иностранных дел Сергей Лавров, министр финансов Антон Силуанов, министр энергетики Сергей Цивилёв, директор ФСБ по военно-техническому сотрудничеству Дмитрий Шугаев, исполнительный директор Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев, директор Росатома Алексей Лихачев, помощник президента Юрий Ушаков и пресс-секретарь Дмитрий Песков.
В тот же день Путин встретится с президентом Зимбабве Эммерсоном Мнангагвой. В расширенном составе переговоры состоятся при участии министра Лаврова, министра природных ресурсов Александра Козлова, министра экономики Максима Решетникова, главы Росатома, от ФСБ также будет Дмитрий Шугаев.
Ожидается встреча с президентом Нового банка БРИКС Дилмой Руссефф. В ней также примут участие вице-премьер Алексей Оверчук, Ушаков, Силуанов.
Путин проведет переговоры с президентом Республики Сербской Милорадом Додиком. С российской стороны будут — первый вице-премьер Денис Мантуров и помощник президента Юрий Ушаков.
7 июня
Владимир Путин примет участие в пленарном заседании ПМЭФ, где к нему присоединятся президенты Боливии и Зимбабве. Глава государства поделится своим видением текущей ситуации в мировой экономике и политике и даст оценку функционированию российской экономики в условиях СВО, уточнил Юрий Ушаков.
После пленарного заседания Путин встретится с представительницами организации «Женщины бизнеса».
Официальна церемония открытия форума состоится 6 июня. Программа предусматривает почти 400 мероприятий, в том числе панельных дискуссий, тематических круглых столов. Ожидается, что в ПМЭФ примут участие представители из 136 стран мира.