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    В Арзамасе руки ребенка затянуло в траволатор

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    В Арзамасе хладнокровие и опыт сотрудника МВД помогли спасти ребенка, зажатого в механизме траволатора. Об этом 5 июня рассказывает нижегородский портал NN.RU.

    Всё произошло в одном из торговых центров. Две девочки стояли около «бегущей дорожки». Одна из них захотела подняться наверх и упала. Руки ребенка попали в механизм. Что было дальше — видно на записи с камеры наблюдения. Кадры публикует NN.RU.

    пресс-служба Управления Росгвардии по Нижегородской области

    На помощь подоспел майор полиции, сотрудник СОБР. В Арзамасе он оказался в свободное от службы время.

    «Мужчина добежал до личного автомобиля, взял инструменты и с помощью монтировки демонтировал ступень траволатора, освободив руки ребенка. После происшествия майор полиции оказал доврачебную и психологическую помощь, а также помог добраться пострадавшей девочке до медицинского учреждения», — пишет NN.RU.

    Как сообщили изданию в Росгвардии, находчивый майор представлен к поощрению.

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    Спасли ребенкаДевочка застряла в траволатореАрзамас
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