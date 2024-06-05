«Снег не снимаем. Его сдувает, и всё». Миллер рассказал Путину, как устроен Лахта Центр

Председатель правления ПАО «Газпром» Алексей Миллер рассказал президенту РФ Владимиру Путину о проектировании и строительстве Лахта Центра, сообщает 5 июня пресс-служба Кремля. Особенное внимание было уделено устройству крыши.
«Это полимерно-мембранная конструкция, не стекло. Она до такой степени прочная, что никакие снеговые нагрузки ей ни по чём и хорошо пропускает свет», — рассказал Алексей Миллер. На уточняющий вопрос президента, как снег с крыши счищают, глава «Газпрома» ответил: «Снег вообще не снимаем, его сдувает, и всё».
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С вечера 4 июня президент работает в Петербурге по случаю ПМЭФ. Сегодня глава государства по традиции должен встретиться с руководителями международных информационных агентств. По словам пресс-секретаря Дмитрия Пескова, это первая после начала СВО встреча, где будут присутствовать главы изданий из недружественных стран.
Он подчеркнул, что руководители этих агентств были приглашены, поскольку так или иначе они всё равно формируют мировые информационные потоки. Для них важно из первых рук понять Путина и Россию, подчеркнул официальный представитель Кремля.
Российский лидер 7 июня примет участие в пленарном заседании ПМЭФ, где к нему присоединятся президенты Боливии и Зимбабве.