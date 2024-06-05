Реклама

    Сейчас

    +26˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +26˚C

    Ясная погода, Без осадков

    Ощущается как 25

    3 м/с, с-з

    756мм

    45%

    Подробнее

    Пробки

    5/10

    usd88.76eur96.56
    Реклама

    «Снег не снимаем. Его сдувает, и всё». Миллер рассказал Путину, как устроен Лахта Центр

    8539
    15 комментариев

    Председатель правления ПАО «Газпром» Алексей Миллер рассказал президенту РФ Владимиру Путину о проектировании и строительстве Лахта Центра, сообщает 5 июня пресс-служба Кремля. Особенное внимание было уделено устройству крыши.

    «Это полимерно-мембранная конструкция, не стекло. Она до такой степени прочная, что никакие снеговые нагрузки ей ни по чём и хорошо пропускает свет», — рассказал Алексей Миллер. На уточняющий вопрос президента, как снег с крыши счищают, глава «Газпрома» ответил: «Снег вообще не снимаем, его сдувает, и всё».

    Telegram / Кремль. Новости

    С вечера 4 июня президент работает в Петербурге по случаю ПМЭФ. Сегодня глава государства по традиции должен встретиться с руководителями международных информационных агентств. По словам пресс-секретаря Дмитрия Пескова, это первая после начала СВО встреча, где будут присутствовать главы изданий из недружественных стран.

    Он подчеркнул, что руководители этих агентств были приглашены, поскольку так или иначе они всё равно формируют мировые информационные потоки. Для них важно из первых рук понять Путина и Россию, подчеркнул официальный представитель Кремля.

    Российский лидер 7 июня примет участие в пленарном заседании ПМЭФ, где к нему присоединятся президенты Боливии и Зимбабве.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    Лахта ЦентрВладимир ПутинАлексей Миллер
    ЛАЙК1
    СМЕХ7
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ5
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 15

    Козулупица!05 Июн 2024 в 19:54
    Черная тень сдует и эту мерзость. Или какая- нибудь, не тень, но с названием полудрагоценных камней.
    +0−0
    Васисуалий Лошков05 Июн 2024 в 19:54
    че там по Силе Сибири 2?
    +1−0
    28186432405 Июн 2024 в 19:53
    Может Беглова в Газпром, а Миллера в губернаторы?
    +0−1
    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    15
    close