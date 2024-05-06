«Бордовым бархатом раскинулось от запада до востока». В небе наблюдали «огромный театральный занавес»

Чрезвычайная солнечная активность позволила петербургским охотникам за сиянием продлить сезон. Обычно в мае полярное сияние в Ленобласти увидеть уже сложно из-за приближения белых ночей, но 6 мая это удалось. Небо сияло в начале ночи, когда ещё максимально темно.
«Сияние появилось с первыми звездами, сначала оно было скромным, в какой-то момент появились лучики и ленты, почти невидимые глазами, но вскоре оно стало похоже на огромный театральный занавес, бордовым бархатом раскинулось от запада до востока, понизу пробежали зеленые ленты», — рассказывают охотники в телеграм-канале «АстроФотоБолото».
Полярное сияние наблюдалось и в других регионах, в том числе в более южных, например в Московской и Калужской областях.
Напомним, в последние дни на Солнце фиксируются десятки мощных вспышек. На Земле началась магнитная буря.