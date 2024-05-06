Земля погрузилась в плазму от вспышки Х, началась магнитная буря. На Солнце продолжается чрезвычайно высокая активность

В минувшие выходные учёные фиксировали очень высокую активность Солнца, сообщает 6 мая центр «ФОБОС». За двое суток отмечены десятки вспышек, из которых 20 — уровня M (четвёртый уровень по 5-балльной шкале событий на Солнце) и две вспышки максимального уровня Х. Ещё одна вспышка уровня Х была в пятницу. За ночь зарегистрировано ещё пять вспышек, в том числе одна среднего уровня балла М1,6. Индекс вспышечной активности сейчас находится в максимально возможной фиолетовой зоне.
На Солнце, похоже, регистрируется крупнейшая за несколько лет вспышечная активность, констатировали в Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН.
«Полная энергия, высвобожденная Солнцем в форме взрывов, находится на одном из максимальных уровней за последние годы, а частота вспышек уровня M в сочетании с их мощностью выглядит крупнейшей как минимум за 5–6 лет», — отмечалось в сообщении.
Этой ночью до Земли добралась плазма, выброшенная 3 мая во время первой вспышки уровня Х. Около полуночи геомагнитное поле перешло в слабо возмущенное состояние, а под утро достигло уровня слабой магнитной бури класс G1. По прогнозам, геомагнитная буря класса G1-G2 (интенсивность от слабой до средней) продлится сегодня как минимум до 15–16 часов.
Суммарная продолжительность магнитных бурь 6 и 7 мая может составить около 30 часов. Земля будет погружена в солнечную плазму около двух суток, вплоть до окончания вторника, предупредили в Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН.