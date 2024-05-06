Земля погрузилась в плазму от вспышки Х, началась магнитная буря. На Солнце продолжается чрезвычайно высокая активность

В минувшие выходные учёные фиксировали очень высокую активность Солнца, сообщает 6 мая центр «ФОБОС» . За двое суток отмечены десятки вспышек, из которых 20 — уровня M (четвёртый уровень по 5-балльной шкале событий на Солнце) и две вспышки максимального уровня Х. Ещё одна вспышка уровня Х была в пятницу . За ночь зарегистрировано ещё пять вспышек, в том числе одна среднего уровня балла М1,6. Индекс вспышечной активности сейчас находится в максимально возможной фиолетовой зоне.

На Солнце, похоже, регистрируется крупнейшая за несколько лет вспышечная активность, констатировали в Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН.



«Полная энергия, высвобожденная Солнцем в форме взрывов, находится на одном из максимальных уровней за последние годы, а частота вспышек уровня M в сочетании с их мощностью выглядит крупнейшей как минимум за 5–6 лет», — отмечалось в сообщении.

