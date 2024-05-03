Очень мощная вспышка случилась на Солнце утром. Велика вероятность, что плазма накроет Землю

Вспышка высшего балла X зарегистрирована на Солнце около 5:30 мск. Таких мощный событий не было с 22 февраля, когда произошла самая сильная вспышка текущего солнечного цикла — уровня X6.3. Ночное событие примерно в 4 раза слабее и оценивается как X1.6. Для сравнения: максимально высокие баллы в современной истории — около X20. Об этом сообщает лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) и Института солнечно-земной физики (ИСЗФ).
Вспышка, по предварительным данным, спровоцировала выбросы солнечной плазмы в космос. Возможность движения облаков плазмы в сторону Земли очень высока — активный центр расположен прямо напротив Земли.
Сейчас на Солнце фиксируется быстрый рост активных центров. Судя по всему, звезде потребовалась лишь одна спокойная неделя, чтобы восстановить запасы взрывной энергии. Это происходит впервые в данном цикле, что может говорить о приближении к солнечному максимуму (его признак — отсутствие перерывов между всплесками активности). Ведущий мировой центр космической погоды NOAA пока продолжает ждать максимума в 2025 году.
Вечером 2 мая на Земле произошла мощная магнитная буря уровня G3, которая стала третьей по силе с начала года. Во многих регионах России было видно полярное сияние, в том числе в Московской, Тверской, Курской, Белгородской, Челябинской и Иркутской областях, в Пермском крае, ХМАО и других регионах. В Петербурге и Ленинградской области охотники за сиянием остались ни с чем: аврору плохо видно из-за приближающихся белых ночей.