Очень мощная вспышка случилась на Солнце утром. Велика вероятность, что плазма накроет Землю

Вспышка высшего балла X зарегистрирована на Солнце около 5:30 мск. Таких мощный событий не было с 22 февраля, когда произошла самая сильная вспышка текущего солнечного цикла — уровня X6.3. Ночное событие примерно в 4 раза слабее и оценивается как X1.6. Для сравнения: максимально высокие баллы в современной истории — около X20. Об этом сообщает лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) и Института солнечно-земной физики (ИСЗФ).



Вспышка, по предварительным данным, спровоцировала выбросы солнечной плазмы в космос. Возможность движения облаков плазмы в сторону Земли очень высока — активный центр расположен прямо напротив Земли.

