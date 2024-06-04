Ф.И.О. с буквой «ё» и родился в СССР. За что у россиян отбирают паспорта на границе?

Фото: ИТАР-ТАСС / Руслан Шамуков Поделиться Поделиться





О том, что у россиян стали чаще срываться отпуска из-за ошибок в загранпаспортах, которые обнаруживаются на границе, в конце прошлой недели рассказал вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) и генеральный директор туроператора Space Travel Артур Мурадян. «Эта проблема носит лавинообразный характер», — заявил он на пресс-брифинге в рамках церемонии награждения Национальной туристической премией le'TO 2024 .

По словам эксперта, причиной изъятия документа может стать буква «ё» в загранпаспортах, место рождения, указанное в соответствии с советскими названиями населенных пунктов, особенности машинописного шрифта, транслитерации и другие подобные проблемы.



В качестве примера он привел туриста, который планировал вылететь из Пулково. На паспортном контроле у мужчины возникли проблемы, поскольку его место рождения в загранпаспорте было указано как «Ленинградская область» без детализации, тогда как во внутреннем паспорте прописан еще и населенный пункт. В итоге путешественника пропустили, но «со скрипом», рассказал Артур Мурадян.



По мнению эксперта, всех, кто родился до 1991 года, могут ждать проблемы на паспортном контроле из-за разночтений в указании места рождения во внутреннем и заграничном паспортах. «Например, в Екатеринбурге уже изъяли паспорт, в котором вместо "Свердловск" было написано "Екатеринбург"», — сказал он.

В МВД также призвали граждан, выезжающих за рубеж, внимательнее сверять свои паспорта (внутренний и заграничный). В случае сомнения — обратиться в территориальные органы МВД. Замена будет бесплатной, при этом срок действия документа не изменится.



Кого не выпускают за границу Сводной статистики по таким кейсам пока нет. Для ее сбора АТОР запустила собственный опрос. Но в комментариях в телеграм-канале ассоциации и на форумах путешественников россияне делятся своими сомнениями и рассуждают о том, может ли стать поводом для изъятия загранпаспорта способ написания их Ф.И.О. латиницей и стоит ли бежать менять документ, если там указан только регион рождения.

Но если суммировать случаи, о которых сообщалось в СМИ в последние месяцы, то речь идет именно о технических ошибках, допущенных при оформлении.



Например, портал 74.ru рассказывает о семье из Челябинска, которая осталась без отпуска в Египте из-за ошибки в загранпаспорте: у 17-летнего юноши в машиночитаемой зоне документа был не указан пол. Паспорт признали «непригодным» и изъяли. При этом ранее молодой человек уже летал с ним за границу.



Екатеринбурженка не смогла увезти дочь в Таиланд из-за ошибки в загранпаспорте девочки. Как сообщает портал E1.RU, в аэропорту выяснилось, что в графе «Место рождения» была пропущена последняя буква в названии Екатеринбурга. Выдали акт об изъятии. При этом раньше к загранпаспорту вопросов не возникало — ребенок уже выезжал из страны по этому документу несколько раз.



Также в Екатеринбурге на рейс до Дубая не пустили 10-летнего мальчика, у которого в графе место рождения было написано «Свердловсая обл.» — именно так, без буквы «к». У другой свердловчанки проблемы возникли уже по возвращении из ОАЭ. Оказалось, что в паспорте ее дочки был неверно указан пол ребенка. Документ изъяли.

Еще одна екатеринбурженка с дочкой не смогли улететь в Турцию, поскольку в паспорте девочки вместо семерки в одном месте была написана шестерка.

А вот информацию об изъятии паспорта, в котором было написано «Екатеринбург» вместо «Свердловска», у туристки, рожденной в 1980-е годы, в погранслужбе назвали недостоверной.



Жителю подмосковного Одинцово выдали бракованный заграничный паспорт: вместо «Армянская ССР» написали «Арменская», из-за чего он не смог улететь в запланированный отпуск, сообщает канал «Осторожно, Москва». При этом за переоформление паспорта с мужчины повторно взяли госпошлину.

В туроператоре «Интурист» «Фонтанке» подтвердили, что этой весной было несколько случаев, когда туристы не смогли выехать за рубеж из-за ошибок в загранпаспортах. Но речь идет именно об опечатках, отметили там.

Также бывают случаи, когда транслитерация в билетах у авиакомпании не соответствует транслитерации в загранпаспорте. «Это вызывает вопросы у погранслужб и на досмотре. Поэтому мы рекомендуем и туристам, и турагентам тщательно проверять документы перед бронированием тура и документы на сам тур после их получения, а также посадочные талоны после регистрации на рейс», — подчеркнули в пресс-службе.



С проблемами из-за отсутствия конкретного города рождения в загранпаспорте клиенты «Интуриста» не сталкивались, но в компании не исключают, что такие случаи могут возникнуть, «если правила проверки документов на границе продолжат ужесточаться».

В туроператоре «Алеан» сообщили, что у его клиентов не было проблем с въездом по загранпаспортам.

Почему паспорта вдруг стали недействительными? Правила оформления загранпаспортов, включая указание места рождения и транслитерацию Ф.И.О., в последнее время не менялись, однако ужесточился контроль.

Так, в декабре 2023 года вступили в силу новые правила, которые позволяют изъять документ прямо на границе, если служащие заметят, что он не соответствует установленным нормам.

Перечень причин для признания загранпаспорта недействительным тоже стал шире: смена Ф.И.О., лишение российского гражданства и любые неточности. Например, если дата рождения указана неверно, либо допущены ошибки в написании Ф.И.О. Кроме того, основанием для изъятия паспорта может послужить несоответствие фотографии внешнему виду человека.



Обострение ситуации связано с наступлением лета: больше людей едут в отпуска, а значит, и количество выявленных ошибок увеличивается. Однако туроператоры опасаются, что помимо очевидных опечаток будет расти и влияние «человеческого фактора», когда решение, что является неточностью, а что нет, принимает конкретный сотрудник погранслужбы.

А как на самом деле правильно? Правила оформления загранпаспорта регламентирует приказ МВД России от 31.03.2021 № 186 .

В частности, там говорится, что в графе «Место рождения» указывается на русском языке наименование государства, республики, края, области, города (в соответствии с записью в основном документе), где родился гражданин. В дублирующей части реквизита через знак «/» указывается государство, в котором родился гражданин, или его аббревиатура буквами латинского алфавита.

Если человек родился после 6 февраля 1992 года, указывается наименование субъекта РФ (республики, края, области, города) либо его административный центр, а в дублирующей части производится запись RUSSIA.



Если человек родился до 6 февраля 1992 года, то указывается наименование бывшей союзной республики, автономной республики, края, области, где он родился, либо наименование республиканского, краевого или областного центра, а в дублирующей части указывается аббревиатура СССР буквами латинского алфавита USSR.

В разъяснениях погранслужбы ФСБ от февраля 2024 года сообщается, что написание различных вариантов переименованных названий населенных пунктов, регионов либо государств, а также указание региона вместо конкретного города не является признаком недостоверных сведений.

А вот при несовпадении информации из визуальной зоны и машиночитаемой зоны документ могут признать недействительным.



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В реквизите «Имя» указывается имя (или имена — при наличии, отчество — при наличии): в первой строке — на русском языке и через знак «/» во второй строке — дублируется способом транслитерации только имя (имена).

Правила транслитерации данным приказом не регламентируются. На сайте госуслуг сообщается, что текущие правила транслитерации соответствуют нормам ИКАО — Международной организации гражданской авиации. Россия перешла на этот стандарт в 2014 году.



а → a, б → b, в → v, г → g, д → d, е → e, ё → e, ж → zh, з → z, и → i, й → i, к → k, л → l, м → m, н → n, о → o, п → p, р → r, с → s, т → t, у → u, ф → f, х → кh, ц → ts, ч → сh, ш → sh, щ → shch, ы → y, ъ → ie, э → e, ю → iu, я → ia.

Но если в старом паспорте написание фамилии отличается от автоматической транслитерации, можно сохранить старое написание. Это не будет считаться ошибкой.



Галина Бояркова, «Фонтанка.ру»

