Правительство РФ нацелилось на запрет скидок на алкоголь

Поработать над вопросом запрета скидок на алкогольную продукцию в магазинах поручено Минпромторгу, Минздраву, Роспотребнадзору, Минфину и Минсельхозу, сообщает 13 декабря ТАСС . Поручение должно быть выполнено до 15 апреля 2025 года.

Еще одно распоряжение кабмина утверждает план реализации Концепции по сокращению потребления алкоголя в России на период до 2030 года и в дальнейшем. В его рамках профильным ведомствам, а именно Минфину, Минэкономразвития, Минздраву, Минсельхозу и Росалкогольтабакконтролю поручено также подготовить предложения по повышению акцизов и минимальных розничных цен на алкогольную продукцию.