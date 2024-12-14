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Общество Правительство РФ нацелилось на запрет скидок на алкоголь

Правительство РФ нацелилось на запрет скидок на алкоголь

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3 комментария

Профильные ведомства должны проанализировать практику скидок на алкоголь в розничной продаже и подготовить предложения о возможности их запрета. Соответствующее распоряжение правительства РФ опубликовано официальном портале правовой информации.

Поработать над вопросом запрета скидок на алкогольную продукцию в магазинах поручено Минпромторгу, Минздраву, Роспотребнадзору, Минфину и Минсельхозу, сообщает 13 декабря ТАСС. Поручение должно быть выполнено до 15 апреля 2025 года.

Еще одно распоряжение кабмина утверждает план реализации Концепции по сокращению потребления алкоголя в России на период до 2030 года и в дальнейшем. В его рамках профильным ведомствам, а именно Минфину, Минэкономразвития, Минздраву, Минсельхозу и Росалкогольтабакконтролю поручено также подготовить предложения по повышению акцизов и минимальных розничных цен на алкогольную продукцию.

Ранее в Минздраве отмечали, что к 2030 году ожидают, что потребления алкоголя в стране снизится до 7,8 литра на человека. В министерстве отмечали, что в план по снижению потребления спиртного также входят мероприятия, направленные на развитие профилактики и медицинской помощи людям с алкогольной зависимостью.

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Комментарии
3
Slava_Rossii2
7 минут
Власти наступают на советские грабли. Всё это уже было и ограничение по времени и поднятие цен и фиксированные цены и вырубка виноградников и борьба с самогоноварением. Но даже относительно честные коммунисты не справились. Что уж говорить о коррумпированной вертикали капиталистов. Будет просто чёрный рынок алкоголя 24 365.
Slava_Rossii2
7 минут
Власти наступают на советские грабли. Всё это уже было: и ограничение по времени, и поднятие цен, и фиксированные цены, и вырубка виноградников и борьба с самогоноварением. Но даже относительно честные коммунисты не справились. Что уж говорить о коррумпированной вертикали капиталистов. Будет просто чёрный рынок алкоголя 24 365.
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