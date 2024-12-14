Правительство РФ нацелилось на запрет скидок на алкоголь

Профильные ведомства должны проанализировать практику скидок на алкоголь в розничной продаже и подготовить предложения о возможности их запрета. Соответствующее распоряжение правительства РФ опубликовано официальном портале правовой информации.
Поработать над вопросом запрета скидок на алкогольную продукцию в магазинах поручено Минпромторгу, Минздраву, Роспотребнадзору, Минфину и Минсельхозу, сообщает 13 декабря ТАСС. Поручение должно быть выполнено до 15 апреля 2025 года.
Еще одно распоряжение кабмина утверждает план реализации Концепции по сокращению потребления алкоголя в России на период до 2030 года и в дальнейшем. В его рамках профильным ведомствам, а именно Минфину, Минэкономразвития, Минздраву, Минсельхозу и Росалкогольтабакконтролю поручено также подготовить предложения по повышению акцизов и минимальных розничных цен на алкогольную продукцию.
Ранее в Минздраве отмечали, что к 2030 году ожидают, что потребления алкоголя в стране снизится до 7,8 литра на человека. В министерстве отмечали, что в план по снижению потребления спиртного также входят мероприятия, направленные на развитие профилактики и медицинской помощи людям с алкогольной зависимостью.
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