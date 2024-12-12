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Афиша Plus Руслан Кудашов выпускает в Большом театре кукол необычного «Евгения Онегина»

Руслан Кудашов выпускает в Большом театре кукол необычного «Евгения Онегина»

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Большой театр кукол проведет для старшеклассников необычный урок — 14 и 15 декабря состоится премьера первой части спектакля «Евгений Онегин. Урок русской литературы» в постановке Руслана Кудашова. Здесь оживут не только первые три главы пушкинского романа, но и сам автор, окруженный плеядой блестящих современников: Вяземский, Дельвиг, Жуковский, Кюхельбекер, Языков, Баратынский, Грибоедов. Их голоса, словно эхо эпохи, будут сопровождать зрителей, переплетая историю создания романа с самой жизнью поэта.

Источник:

Знакомые с детства образы Онегина и Татьяны, драма Ленского, история сестер Лариных — лишь верхушка айсберга. Создатели спектакля, вдохновленные идеей многослойности пушкинского текста, предлагают взглянуть на него под новым углом. В структуре глав, в самом способе повествования отразились не только литературные приемы, но и реальные обстоятельства жизни Пушкина. Именно этот аспект и стал ключевым для режиссера Руслана Кудашова. Спектакль задуман как многочастный проект, чтобы дать зрителям возможность окунуться в поэтическое произведение без сокращений, раскрыть его скрытые смыслы и увидеть знакомых героев в неожиданном ракурсе.

Источник:

В сценографии Марины Завьяловой появляется необычный образ — «Нащокинский домик». Этот кукольный домик, за созданием которого Пушкин увлеченно следил в доме своего друга Павла Нащокина, становится своеобразной метафорой внутреннего мира Евгения Онегина. Это и историческая копия дома в Воротниковском переулке, и целая внутренняя вселенная, где разворачивается драма борьбы свободы и несвободы, игры случая и рока.

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