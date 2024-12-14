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Происшествия Беспилотники атаковали Кубань. Обломки упали на жилой дом

Беспилотники атаковали Кубань. Обломки упали на жилой дом

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2 комментария

В Краснодарском крае ночью 14 декабря во время атаки украинских беспилотников обломки БПЛА упали на частный жилой дом. Об этом в субботу в 02:15 сообщил губернатор Вениамин Кондратьев.

По сведениям главы региона, беспилотники уничтожили «в нескольких муниципалитетах края». Количество сбитых дронов и локации Кондратьев не называет, но уточняет, что в станице Марьянской обломки одного из БПЛА упали на частный дом.

«Частично повреждены хозпостройки, выбиты окна. Пострадавших нет», говорится в телеграм-канале губернатора.

На месте работают экстренные и специальные службы.

Также в ночь с пятницы на субботу о налете беспилотников в соцсетях сообщали жители Орла, но к настоящему моменту официальной информации еще не поступало.

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ПО ТЕМЕ
Атака беспилотников Дроны БПЛА Кубань Краснодарский край Вениамин Кондратьев
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Комментарии
2
Сила в Правде!!
20 минут
утром посмотрим что там.
275640356
12 минут
Опять обломки? У этих обломков боевая часть есть что ли?
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