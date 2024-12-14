Беспилотники атаковали Кубань. Обломки упали на жилой дом

В Краснодарском крае ночью 14 декабря во время атаки украинских беспилотников обломки БПЛА упали на частный жилой дом. Об этом в субботу в 02:15 сообщил губернатор Вениамин Кондратьев.

По сведениям главы региона, беспилотники уничтожили «в нескольких муниципалитетах края». Количество сбитых дронов и локации Кондратьев не называет, но уточняет, что в станице Марьянской обломки одного из БПЛА упали на частный дом.

Также в ночь с пятницы на субботу о налете беспилотников в соцсетях сообщали жители Орла, но к настоящему моменту официальной информации еще не поступало.