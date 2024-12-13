Надежда «Ленфильма». Куда киностудию может привести очередная смена директора

Источник: Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру» / архив







В Петербурге второй раз за год сменился директор киностудии «Ленфильм». После волны критики и из-за череды случайных или неслучайных совпадений руководство покинул Эдуард Суворов, трудившийся до того в холдинге «Базовый элемент» Олега Дерипаски. И это не последние изменения, которые ждут «Ленфильм».

Об увольнении Эдуарда Суворова официально стало известно накануне. Сообщение о смене директора появилось на сайте киностудии. «Решением общего собрания акционеров акционерного общества „Киностудия „Ленфильм“ на должность генерального директора киностудии избрана Надежда Андреевна Андрющенко», — говорится в релизе. Андрющенко, подчеркивают на «Ленфильме», — опытный специалист финансового менеджмента, имеет два высших финансово-экономических образования и MBA в области управления персоналом. Судя по справке о ее трудовой биографии, на «Ленфильме» она начала трудиться в должности помощника директора в марте этого года, а в августе перешла на должность директора по безопасности. До этого почти десять лет была индивидуальным предпринимателем в области деятельности ресторанов и услуг по доставке продуктов питания. «Основная задача нового руководителя киностудии — разработка программы финансового оздоровления предприятия. В ближайшие полгода планируется решить ряд важных производственных и организационных задач, обозначить новые векторы развития „Ленфильма“ как одного из основных российских кинопредприятий», — добавляют на сайте киностудии.

Такие же планы были и у пришедшего на смену объявленному в розыск Федору Щербакову теперь уже бывшего директора Эдуарда Суворова. В августе он избавился от приставки врио и в интервью «Петербургскому дневнику» говорил, что студия успешно развивается. «У нас прирост доходов по сравнению с прошлым годом идет от 10% до 70% по разным статьям. Все наши павильоны сейчас востребованы на 100%, если мы закроем первый павильон, то просто потеряем деньги. Да и не нуждается он сейчас в глобальной реконструкции», — отвечал он на вопрос, почему не собирается продолжать реконструкцию, начатую его предшественниками. Он добавлял, что на киностудии снимают 16 проектов — они находятся на разной стадии производства.

Споры о количестве фильмов и новая актриса

В соцсетях, впрочем, об успехах «Ленфильма» под началом Суворова отзывались менее оптимистично. Больше всего в профильных каналах ехидничали, обсуждая, что имя и фамилия актрисы, играющей одну из главных ролей в славянском фэнтези «Ворожея», удивительным образом совпадают с данными дочери на тот момент директора «Ленфильма», спортсменки, недавно ставшей первокурсницей в институте кино. Серьезно по «Ленфильму» в начале декабря прошлась экс-депутат Госдумы и киновед Дарья Митина. «Культурная столица теряет старейшую киностудию страны. Устаревает техника, ветшает реквизит, уходят в частный сектор специалисты. Имеющиеся у студии технические возможности вполне себе востребованы на рынке — если использовать их с головой и с руками, торчащими не из пятой точки… Знаете ли вы, сколько в среднем полнометражных фильмов снималось на „Ленфильме“ в советское время? 20, 25, 30, в урожайные годы 40. А знаете, сколько сегодня? Ноль».

В этом Митина обвинила Суворова, который «быстро избавился от персонала, ответственного за работу с кадрами, кинопроизводством и финансовым планированием». Новый менеджмент, написала она у себя в канале, взялся за пересмотр арендных ставок и расширение площадей, используемых под коммерческие цели. «Арендуют площади все кому не лень — кроме тех, кто снимает кино», — добавила она. Студия, добавляет она, в долгах — общий долг больше 200 млн рублей, счета арестованы и дело идет к банкротству. В ответ на ее пост официальный канал киностудии «Ленфильм» написал: «Опубликованный Вами материал, к сожалению, очень далек от истинного положения дел и не содержит документальных подтверждений».

От лица киностудии добавили, что готовят обращение в суд, а пресс-служба прислала в комментарии ссылку на новость о том, какие фильмы находятся в работе на киностудии — их 10, в том числе упомянутая «Ворожея». После смены директора, сообщили «Фонтанке» на «Ленфильме», желающих подавать в суд на Митину не осталось. Сама она сообщила «Фонтанке», что всю информацию, которую изложила в посте, черпала от возмущенных сотрудников, в том числе и тех, которых вынудили уйти в последние несколько месяцев.

Старые счеты

Беды «Ленфильма», впрочем, начались еще задолго до Суворова. В мае 2013 года под государственные гарантии в банке ВТБ киностудии дали кредит на десять лет — 1 млрд 530 млн рублей. Почти весь он ушел на оплату оборудования через год — в 2014 году киностудия заключила договоры на поставку и установку съёмочной техники и оборудования для постпродакшен на 13 млн евро. Как раз тогда подскочил курс, и расчеты оказались уже совсем иными. При этом само оборудование в итоге не смогли смонтировать — нужны были вложения, чтобы укреплять павильон, и мощное звукозаписывающее оборудование просто убрали в подвал. В 2020-м, спасая «Ленфильм», правительство выделило киностудии 1,5 млрд рублей, чтобы погасить долг перед банком. В 2021-м году, чтобы восстановить платежеспособность «Ленфильма», киностудия продала десять ранее принадлежавших ей гектаров земли на улице Тамбасова. На тот момент директор Федор Щербаков называл участок, где ранее проходили съемки, непрофильным активом. Сейчас на этом месте уже достраивается ЖК «Киноквартал».

Тогда после сделки вице-премьер Татьяна Голикова, отвечающая на правительственном уровне за реализацию поручения Владимира Путина развивать «Ленфильм», пообещала безубыточную киностудию уже в 2022 году, и в начале 2023-го председатель совета директоров студии Федор Бондарчук действительно отчитался о выходе из кризиса — прибыль составила 5 млн рублей. «У нас нет долгов», — говорил Бондарчук. Буквально через месяц в арбитражный суд Петербурга обратилась компания «Кино Сити» с требованием возврата 114 млн рублей.

В документах говорилось, что в 2017 году «Кино Сити» заключила с ООО «Солид лизинг» шесть договоров финансовой аренды (лизинга) кинооборудования, с поручительством со стороны «Ленфильма». По условиям договоров аренда должна была продлиться до конца 2020 года, а стоимость аренды составляла около 1,5 млн рублей в месяц. Однако после окончания срока договоров «Ленфильм» отказался вернуть оборудование, ссылаясь на то, что оно является частью декораций фильма «Король и Шут» и было передано ему в собственность по договору купли-продажи от 30 декабря 2020 года. Суд наложил обеспечительные меры и арестовал счета киностудии.

Компанию «Кино Сити» основал бывший директор «Ленфильма» Эдуард Пичугин (возглавлял киностудию с октября 2012 года по февраль 2020-го). «Фонтанке» он пояснил, что в 2017 году у киностудии были обязательства перед банком и обязательные платежи, через договор лизинга его компания помогла киностудии. Устные договоренности предполагали, что «Кино Сити» будет пользоваться оборудованием и мощностями «Ленфильма», и таким образом помощь зачтется за пару лет. Новое руководство киностудии, впрочем, на это не согласилось, тогда Пичугин и пошел в суд. «На меня писали заявления в правоохранительные органы, хотели меня привлечь к ответственности. Но суды приняли решения в пользу ООО „Киносити“. И установили мою добросовестность при исполнении обязанностей генерального директора киностудии и выполнении поручения президента — сохранить и возродить „Ленфильм“».

В сентябре 2024 года Верховный суд окончательно признал правоту компании «Кино Сити». На время суда счета «Ленфильма» были арестованы — имея такой статус, киностудия не могла претендовать на гранты и субсидии. Пичугина несколько раз просили отменить решение об аресте денежных средств. И в сентябре 2023-го он согласился, попросив суд исключить из-под ареста зарплатный фонд и другие суммы, которые должны будут уйти непосредственно на нужды сотрудников.

По информации собеседников «Фонтанки», после этого с киностудией шли переговоры, была достигнута предварительная договоренность, по которой Пичугину должны были заплатить в рассрочку. Однако как раз тогда заступивший на пост директора Эдуард Суворов в итоге отменил это решение, и счета киностудии снова оказались под арестом.

Формальный повод

Как считает несколько собеседников «Фонтанки», именно это решение и ставили в вину Суворову, когда решался вопрос о его увольнении. Однако с формальной стороны все выглядело несколько иначе. Осенью 2024 года в прокуратуру поступила жалоба на фирму, которой руководил Эдуард Суворов еще до «Ленфильма». Компания «Сан-Сет», занимавшаяся ресторанами в Краснодарском крае, судя по данным агрегаторов, недавно получила статус «наличие в ЕГРЮЛ сведений о юридическом лице, в отношении которых внесена запись о недостоверности». Вероятно, чтобы исправить какие-то некорректные данные, за которые мог понести ответственность учредитель, фирму, ликвидированную летом 2023 года, пришлось возрождать снова. Уже после этого в Росимущество поступило письмо от Эдуарда Суворова (есть в распоряжении «Фонтанки»): «В связи с письмом налоговой службы об устранении нарушений в отношении киностудии „Ленфильм“ сообщаем, что в настоящее время ошибочно внесенная запись о ликвидации юрлица „Сан-Сет“ обжалована и признана недействительной. Таким образом, нарушения для несоответствия занимаемой должности Суворовым устранены». Видимо, что-то исправлять уже было поздно — спустя две недели Суворова уволили.

Что дальше

О судьбе киностудии «Ленфильм» собеседники «Фонтанки» говорят уверенно, впрочем, расплывчато отвечают на вопрос «когда». «Что чаще всего делают с неликвидным активом? Передают в регион, это решение у всех на языке в министерстве», — говорит один из продюсеров, арендующих площадку на «Ленфильме». Вокруг будущего совета директоров «Ленфильма» ходит много слухов с упоминанием известных персон (среди них есть и театральный деятель Владимир Кехман). Федор Бондарчук, возглавляющий совет директоров, отказался отвечать на вопросы «Фонтанки» — один из собеседников уверен, что он в ближайшее время покинет эту должность.

Киностудию стоило бы передать в ведение Петербурга, считает и Эдуард Пичугин. Он рассказал «Фонтанке», что еще при его руководстве обсуждался вопрос о передаче студии городу. «Мы с Георгием Сергеевичем Полтавченко пошли к президенту с этим предложением. В бытность Валентины Матвиенко губернатором подобные кейсы были — федеральные театры становились городскими, это проработанный механизм», — отметил Пичугин. Он заметил, что киностудия Горького была передана в собственность Москвы в 2023 году и уже показывает успехи, — по этому пути должен пойти и Петербург. «Президент принял решение сохранить и возродить. Поэтому чиновники обанкротить и разворовать киностудию точно не дадут. Это — символ города, как Медный всадник. Никто же не предлагает его снести и на месте памятника открыть гостиницу или ресторан».

В петербургском комитете по культуре «Фонтанке» уклончиво ответили на вопрос о возможности передачи киностудии в ведение Смольного: «Для города „Ленфильм“ — не просто бренд или производственный киноцех, это часть его культурного достояния. Студия имеет важнейшее значение для истории отечественного кино, это кузница кадров и альма-матер для многих выдающихся артистов и режиссёров. Выражаем надежду, что изменения послужат развитию студии, активному возобновлению собственного производства и повышению конкурентоспособности отечественного кино».