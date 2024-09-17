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    Верховный суд поставил точку в споре на 114 миллионов между «Кино сити» Эдуарда Пичугина и «Ленфильмом»

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    Верховный суд окончательно признал правоту компании «Кино сити», мажоритарным совладельцем которой является Эдуард Пичугин, в споре с «Киностудией "Ленфильм"», с которой истец требовал взыскать 114,6 миллиона рублей. Точку в споре он поставил накануне, 16 сентября: киностудия пыталась оспорить постановление Арбитражного суда Северо-Западного округа, однако высшее судебное учреждение отказало в передаче кассационной жалобы для рассмотрения коллегии по экономическим спорам и отказалось приостанавливать решения и постановления предыдущих инстанций по делу.

    Предметом судебной тяжбы стало лизинговое кинооборудование стоимостью более 90 миллионов рублей. Продавал имущество и выступал поручителем по контракту «Ленфильм», приобрело его ООО «Солид лизинг», а выкупило по договору финансовой аренды — «Кино сити». И хотя за оборудование компания полностью рассчиталась и с февраля 2022 года получила на него право собственности, имущество так и оставалось на территории «Киностудии "Ленфильм"», следует из материалов суда.

    Требуемая сумма была взыскана с ответчика Арбитражным судом Петербурга и Ленобласти еще в июле прошлого года, однако «Киностудия "Ленфильм"» с решением не согласилась. Пытаясь оспорить его, компания дошла до Верховного суда, но изменить положение дел так и не смогла.

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    Кино СитиЛенфильмЭдуард ПичугинВерховный суд
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