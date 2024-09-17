Верховный суд поставил точку в споре на 114 миллионов между «Кино сити» Эдуарда Пичугина и «Ленфильмом»

Верховный суд окончательно признал правоту компании «Кино сити», мажоритарным совладельцем которой является Эдуард Пичугин, в споре с «Киностудией "Ленфильм"», с которой истец требовал взыскать
Предметом судебной тяжбы стало лизинговое кинооборудование стоимостью более
Требуемая сумма была взыскана с ответчика Арбитражным судом Петербурга и Ленобласти еще в июле прошлого года, однако «Киностудия "Ленфильм"» с решением не согласилась. Пытаясь оспорить его, компания дошла до Верховного суда, но изменить положение дел так и не смогла.