«Ленфильм» расстался с участком на Тамбасова. От его продажи зависело финансовое благополучие студии

Киностудия «Ленфильм» после многолетних попыток продала свой непрофильный актив — участок земли почти в 10 га на улице Тамбасова в Петербурге. Об этом 2 октября корреспонденту «Фонтанки» рассказал директор киностудии Фёдор Щербаков.



«16 сентября состоялся аукцион, продана Тамбасова по цене 1 миллиард 545 миллионов. Победителем аукциона стала компания «Росстройинвест», — сказал он.



Ранее в ходе совещания с участием вице-премьера Татьяны Голиковой, министра культуры Ольги Любимовой и членов совета директоров киностудии Фёдор Щербаков представил утвержденную концепцию развития киностудии и назвал продажу непрофильных активов среди основных источников, которые позволят студии реализовывать проекты, предусмотренные программой развития студии.

