«Ленфильм» расстался с участком на Тамбасова. От его продажи зависело финансовое благополучие студии

Киностудия «Ленфильм» после многолетних попыток продала свой непрофильный актив — участок земли почти в 10 га на улице Тамбасова в Петербурге. Об этом 2 октября корреспонденту «Фонтанки» рассказал директор киностудии Фёдор Щербаков.
«16 сентября состоялся аукцион, продана Тамбасова по цене 1 миллиард 545 миллионов. Победителем аукциона стала компания «Росстройинвест», — сказал он.
Ранее в ходе совещания с участием вице-премьера Татьяны Голиковой, министра культуры Ольги Любимовой и членов совета директоров киностудии Фёдор Щербаков представил утвержденную концепцию развития киностудии и назвал продажу непрофильных активов среди основных источников, которые позволят студии реализовывать проекты, предусмотренные программой развития студии.
Также в ходе совещания неоднократно подчеркивалось, что в 2022 году «Ленфильм» станет безубыточным и в скором времени вернет себе права на «золотую коллекцию», начав получать половину доходов от ее использования.
«Ленфильм» пытался расстаться с участком на улице Тамбасова, где ремонтировались старинные автомобили, участвующие в съемках, много лет: его продажа значилась еще в планах развития киностудии, составленных предыдущими ее директорами.
В июле 2021 года «Росстройинвест», как сообщало издание «Недвижимость и строительство Петербурга», уже приобрел у «Ленфильма» часть имущественного комплекса на улице Тамбасова, получив преимущественное право при покупке самого участка.