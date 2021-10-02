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Утверждена концепция развития «Ленфильма». Студия планирует выйти на безубыточность в 2022 году

Вице-премьер: Поручение президента по «Ленфильму» исполнят в 2022 году

На киностудии «Ленфильм» 2 октября прошло совещание с участием вице-премьера Татьяны Голиковой, министра культуры Ольги Любимовой и членов совета директоров акционерного общества. Директор киностудии Федор Щербаков публично представил утвержденную в сентябре 2021 года концепцию развития, согласно которой «Ленфильм» должен стать безубыточным в 2022 году.

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«Мы видим, что уже начиная с 2022 года «Ленфильм» будет безубыточным предприятием, а значит, с 2022 года будет исполнено указание президента это сделать, — подытожила Татьяна Голикова. — Мы видим в этой стратегии инфраструктурную составляющую, составляющую, связанную с кинопроизводством, образовательным процессом, поддержкой дебютного кино, музейно-выставочным комплексом».

Вывести студию на безубыточность, согласно стратегии развития, позволят несколько факторов, таких как продажа непрофильных активов, получение доходов от прав на «Золотую коллекцию» снятых на киностудии фильмов и субсидии Министерства культуры.

Фёдор Щербаков в своем докладе упомянул, что на студии в 2021 году вновь заработал редакторский отдел, который уже рассмотрел порядка 600 заявок. В концепции заложена поддержка проектов киностудии субсидиями Минкульта — два кинопроекта в текущем году, четыре в следующем и шесть — начиная с 2023 года.

На активную финансовую поддержку своих проектов студия рассчитывает после того, как будет погашен долг перед «Фондом кино» в размере 60 миллионов рублей.

«У нас есть два плана — один с субсидиями, другой без субсидий. Даже без субсидий на киноуслугах, киновыставочном центре — мы все равно становимся планово прибыльными», — подчеркнул Щербаков в комментарии «Фонтанке».

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Комментарии (2)

zelf
Да чего там спасать? Разворовано всё давно.
Xodok1
А в СШАх Голливуд как-то справляется из без министерства культуры которого кстати а СШАх нет...и голливудские фильмы крутят на росиийских каналах...пора бы запретить...Ах да рекламодатели разбегутся...
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