Утверждена концепция развития «Ленфильма». Студия планирует выйти на безубыточность в 2022 году

Вывести студию на безубыточность, согласно стратегии развития, позволят несколько факторов, таких как продажа непрофильных активов, получение доходов от прав на «Золотую коллекцию» снятых на киностудии фильмов и субсидии Министерства культуры.

«Мы видим, что уже начиная с 2022 года «Ленфильм» будет безубыточным предприятием, а значит, с 2022 года будет исполнено указание президента это сделать, — подытожила Татьяна Голикова. — Мы видим в этой стратегии инфраструктурную составляющую, составляющую, связанную с кинопроизводством, образовательным процессом, поддержкой дебютного кино, музейно-выставочным комплексом».

Фёдор Щербаков в своем докладе упомянул, что на студии в 2021 году вновь заработал редакторский отдел, который уже рассмотрел порядка 600 заявок. В концепции заложена поддержка проектов киностудии субсидиями Минкульта — два кинопроекта в текущем году, четыре в следующем и шесть — начиная с 2023 года.



На активную финансовую поддержку своих проектов студия рассчитывает после того, как будет погашен долг перед «Фондом кино» в размере 60 миллионов рублей.



«У нас есть два плана — один с субсидиями, другой без субсидий. Даже без субсидий на киноуслугах, киновыставочном центре — мы все равно становимся планово прибыльными», — подчеркнул Щербаков в комментарии «Фонтанке».

