«Ленфильм» будет получать половину доходов от своей «золотой коллекции»

Киностудия «Ленфильм» будет получать половину доходов от картин своей «золотой коллекции». Об этом рассказала вице-премьер Татьяна Голикова после заседания в главном здании студии на Каменноостровском проспекте в Петербурге 2 октября.

«Все доходы, которые будут получены от «золотой коллекции» киностудии, будут делиться в пропорции 50 на 50 между «Ленфильмом» и Госфильмофондом, — сказала она. — Мне кажется, что это знаковое решение, к которому очень долго шли. Нам есть чем гордиться, «Ленфильму» есть чем гордиться, и я думаю, что наши зрители еще долго и с большим интересом будут смотреть те великолепные произведения, которые сегодня входят в «золотую коллекцию».



Директор студии Федор Щербаков пояснил «Фонтанке», что на данный момент права все еще не переданы от студии «Твин СП». Что и мешало государству поддержать «Ленфильм», дав ему подзаработать на собственном наследии.

«Права были оформлены на ту компанию, у Госфильмофонда были определенные обязательства, и просто так их было не расторгнуть, — рассказал Щербаков. — Сейчас нашли механизм, как это сделать в досудебном порядке, и я благодарен всем тем, кто откликнулся. Это справедливое решение, и сегодня коллекция возвращается на «Ленфильм».

«Мы надеемся, что в ближайшее время будет достигнуто мировое соглашение со всеми участниками, — продолжил он. — Если подобное событие произойдет, мы получим лицензию на использование «Золотой коллекции», правообладателем которой сегодня является Госфильмофонд. Стоял вопрос о распределении доходов — мы договорились по формуле «50 на 50», это достаточно справедливо».

По мнению директора, оформление документов может занять от недели до 10 дней, после чего с «Ленфильмом» будет заключен договор о лицензии.

