Минкульт пообещал контролировать ситуацию с правами на «золотую коллекцию» «Ленфильма» и не допустить банкротства киностудии

«Это является ещё одной возможностью дохода», – сказала Любимова и добавила, что аналогичным образом министерство решает вопросы с коллекциями «Союзмультфильма» и киностудии имени Горького. Все три организации, по её утверждению, нуждаются в серьёзной помощи. Слова Любимовой 21 мая приводит ТАСС.

Минкульт намерен контролировать ситуацию с правами на «золотую коллекцию» киностудии «Ленфильм». По утверждению министра культуры Ольги Любимовой, необходимо проследить за тем, чтобы она находилась в Госфильмофонде, а права на дистрибуцию сохранились у российских акционерных обществ.

Глава Минкульта также подчеркнула, что на «Ленфильме» сейчас разрабатывается новая стратегия развития, «Мы все прекрасно знаем, что мы должны сделать все, чтобы компания не была банкротом. Мы сейчас будем вытаскивать любыми способами и не доводить ситуацию до банкротства», - заявила Любимова.



О намерении «поддержать» «Ленфильм» и наладить его взаимодействие с властями в марте говорил предшественник Любимовой на посту главы Минкульта Владимир Мединский: он заявил, что государство заинтересовано в перезапуске студии.



В начале 2020 года на «Ленфильме» сменилось руководство. Вместо продюсера Эдуарда Пичугина студию возглавила начальник «Триикс медиа» Инесса Юрченко.



В начале марта ведущие кинодеятели, в частности мультипликатор Юрий Норштейн и режиссёр Андрей Хржановский, написали открытое письмо премьер-министру Михаилу Мишустину и потребовали остановить приватизацию «Союзмультфильма» и передачу его «золотой коллекции» в частные руки.

