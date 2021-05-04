На «Ленфильме» рассказали о возвращении прав на «Золотую коллекцию» и озвучили планы на прибыль

На киностудии «Ленфильм» рассказали о том, что процесс возвращения прав на «Золотую коллекцию» постепенно близится к завершению.



«Частью «Золотой коллекции», размещённой в Интернете, мы уже управляем, заключены соответствующие договоры. С этого года начинаем получать доходы, — сказал генеральный директор киностудии «Ленфильм» Федор Щербаков на пресс-конференции 4 мая. — Что касается телевизионных прав, то тут ситуация чуть сложнее, но я очень рассчитываю, что мы как никогда близки к завершению этой коллизии».

