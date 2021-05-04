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На «Ленфильме» рассказали о возвращении прав на «Золотую коллекцию» и озвучили планы на прибыль

На киностудии «Ленфильм» рассказали о том, что процесс возвращения прав на «Золотую коллекцию» постепенно близится к завершению.

«Частью «Золотой коллекции», размещённой в Интернете, мы уже управляем, заключены соответствующие договоры. С этого года начинаем получать доходы, — сказал генеральный директор киностудии «Ленфильм» Федор Щербаков на пресс-конференции 4 мая. — Что касается телевизионных прав, то тут ситуация чуть сложнее, но я очень рассчитываю, что мы как никогда близки к завершению этой коллизии».

По словам Щербакова, на студии считают, что «доходы от фильмов, которые были созданы предыдущими поколениями», должны быть, в частности, направлены на поддержку дебютантов.

Как пояснила продюсер сценарно-режиссерской лаборатории «Ленфильм-дебют» Наталья Дрозд, студия собирается «растить» молодых режиссёров и запустить новую образовательную лабораторию.

«Планируем отобрать десять дебютных проектов», — сообщила она. Как отметила Дрозд, тем, кто пройдёт конкурс и поступит в лабораторию, придётся «практически жить» с наставниками. В течение года пройдут три семинара и питчинг, а уже в 2022 году фильмы планируют представить на питчинге дебютного кино в Минкульте.

«Вместе с режиссёрами мы будем переписывать сценарий, работать над режиссёрским видением и их тизерами», — пообещали в студии. Заявки начнут принимать с середины июня.

Процесс возвращения «Ленфильму» прав на «Золотую коллекцию» с 2020 года контролируется Минкультом.

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