Законодатели США призвали Apple и Google готовиться к удалению TikTok из магазинов приложений к 19 января

Alphabet, материнская компания Google, и Apple должны быть готовы удалить TikTok из своих магазинов приложений в США 19 января, заявили два американских законодателя в письме к генеральным директорам компаний в пятницу. Об этом 13 декабря сообщает CNN.

Двухпартийное письмо поступило от двух лидеров комитета палаты представителей США по Китаю: республиканца Джона Муленара, который является председателем комитета, и главного демократа группы Раджи Кришнамурти.

В то же время Муленар и Кришнамурти призвали гендиректора TikTok Шоу Цзы Чу продать приложение. «Конгресс действовал решительно, чтобы защитить национальную безопасность Соединенных Штатов и американских пользователей TikTok от Коммунистической партии Китая, — написали законодатели. — Мы призываем TikTok немедленно осуществить квалифицированную продажу».

В начале декабря Федеральный апелляционный суд США поддержал закон, требующий от китайской компании ByteDance прекратить деятельность своего популярного приложения для коротких видео TikTok в США к началу следующего года, в противном случае ему грозит запрет.

В понедельник ByteDance и TikTok предприняли экстренную попытку временно заблокировать закон до рассмотрения Верховным судом США. Министерство юстиции заявило в среду, что если запрет вступит в силу 19 января, он «не будет напрямую запрещать дальнейшее использование TikTok» пользователями Apple или Google, которые уже загрузили TikTok. Но оно признало, что запреты на предоставление поддержки «в конечном итоге сделают приложение неработоспособным».

Сенатор-республиканец Джош Хоули выразил надежду, что ByteDance продаст TikTok, поскольку закон не оставляет места для маневра, сказал он в интервью. «Устав есть устав, — сказал Хоули. — Главная проблема в том, что он подлежит китайскому надзору, надзору Пекина — вот в чем проблема».

Трамп, который безуспешно пытался запретить TikTok во время своего первого срока в 2020 году, теперь заявил перед президентскими выборами в ноябре, что не допустит запрета соцсети.

Ранее голосование по «закону о TikTok» состоялось в палате представителей США, и конгрессменами был одобрен запрет на работу сервиса в том случае, если его владелец — китайский IT-гигант ByteDance — не продаст его в течение девяти месяцев. Суть законопроекта заключалась в разрыве связей платформы с любой «контролируемой КНР структурой» и объяснялась «соображениями национальной безопасности».