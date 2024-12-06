Апелляционный суд США поддержал закон, принуждающий TikTok к продаже

Федеральный апелляционный суд США в пятницу поддержал закон, требующий от китайской компании ByteDance прекратить деятельность своего популярного приложения для коротких видео TikTok в США к началу следующего года, в противном случае ей грозит запрет. Об этом 6 декабря сообщает Reuters.

Издание называет вынесенное решение «победой Минюста и противников китайского приложения», а также «сокрушительным ударом по ByteDance», поскольку оно увеличивает вероятность беспрецедентного запрета всего за шесть недель на приложение социальной сети, которым пользуются 170 миллионов американцев.

При этом решение еще может быть обжаловано в Верховном суде.

Однако в апелляционном суде заявили, что закон «был тщательно разработан для борьбы с контролем со стороны иностранного противника и был частью более широких усилий по противодействию обоснованной угрозе национальной безопасности со стороны Китая».

Это решение — если Верховный суд его не отменит — передает судьбу TikTok в руки сначала Джо Байдена, который должен продлить на 90 дней срок 19 января, чтобы добиться продажи, а затем избранного президента Дональда Трампа, который вступит в должность 20 января.

Трамп, который безуспешно пытался запретить TikTok во время своего первого срока в 2020 году, теперь заявил перед президентскими выборами в ноябре, что не допустит запрета соцсети.

Ранее голосование по «закону о TikTok» состоялось в палате представителей США, и конгрессменами был одобрен запрет на работу сервиса в том случае, если его владелец — китайский IT-гигант ByteDance — не продаст его в течение девяти месяцев. Суть законопроекта заключалась в разрыве связей платформы с любой «контролируемой КНР структурой» и объяснялась «соображениями национальной безопасности».