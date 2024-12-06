Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
Премия ФонтанкиLemon Guide(от)Личный ПитерФонтанка SUPКниги «Фонтанки»Доктор ПитерТелепрограммаАфиша Plus
FONTANKA
Погода

Сейчас-1°C

Сейчас в Санкт-Петербурге
Погода-1°

пасмурно, снег с дождем

ощущается как -4

2 м/c,

вос.

 770мм 88%
Подробнее
1 Пробки
USD 99,42
EUR 106,30
Нет спроса на автомобили
Куда пойти на выходных
Копим на будущее
Лирика Бастрыкина
Как поступить в вуз в 2025
Промышленный Петербург
Что Лавров сказал Карлсону
Рейтинги "Фонтанки"
Новости компаний Апелляционный суд США поддержал закон, принуждающий TikTok к продаже

Апелляционный суд США поддержал закон, принуждающий TikTok к продаже

893
6 комментариев

Федеральный апелляционный суд США в пятницу поддержал закон, требующий от китайской компании ByteDance прекратить деятельность своего популярного приложения для коротких видео TikTok в США к началу следующего года, в противном случае ей грозит запрет. Об этом 6 декабря сообщает Reuters.

Издание называет вынесенное решение «победой Минюста и противников китайского приложения», а также «сокрушительным ударом по ByteDance», поскольку оно увеличивает вероятность беспрецедентного запрета всего за шесть недель на приложение социальной сети, которым пользуются 170 миллионов американцев.

При этом решение еще может быть обжаловано в Верховном суде.

Защитники свободы слова раскритиковали решение, а Американский союз защиты гражданских свобод заявил, что оно создает «неправильный и опасный прецедент».

Однако в апелляционном суде заявили, что закон «был тщательно разработан для борьбы с контролем со стороны иностранного противника и был частью более широких усилий по противодействию обоснованной угрозе национальной безопасности со стороны Китая».

Это решение — если Верховный суд его не отменит — передает судьбу TikTok в руки сначала Джо Байдена, который должен продлить на 90 дней срок 19 января, чтобы добиться продажи, а затем избранного президента Дональда Трампа, который вступит в должность 20 января.

Трамп, который безуспешно пытался запретить TikTok во время своего первого срока в 2020 году, теперь заявил перед президентскими выборами в ноябре, что не допустит запрета соцсети.

Ранее голосование по «закону о TikTok» состоялось в палате представителей США, и конгрессменами был одобрен запрет на работу сервиса в том случае, если его владелец — китайский IT-гигант ByteDance — не продаст его в течение девяти месяцев. Суть законопроекта заключалась в разрыве связей платформы с любой «контролируемой КНР структурой» и объяснялась «соображениями национальной безопасности».

После этого Джо Байден подписал закон о блокировке TikTok в США, если ByteDance не продаст бизнес на территории страны до середины января 2025 года. Платформа и ее материнская компания подали иск в апелляционный суд с просьбой заблокировать исполнение закона.

Дарим iPhone 16 — подпишитесь на тг-канал «Фонтанка SPB Online», чтобы быть в курсе важных новостей.

ПО ТЕМЕ
Апелляционный суд США ТикТок Дональд Трамп Джо Байден ByteDance
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
6
Гость
1 час
Демократический Цап-царап?!
Гость
1 час
Ну, раз оборудование устарело...
Читать все комментарии
Присоединиться
Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
ВКонтактеТелеграмДзен
Новости компаний
Стартовали продажи в новых секциях в ЖК «Город Звезд»
6 декабря, 18:00
Новости компаний
Интересно, удобно и перспективно. Почему покупатели новостроек в Петербурге выбирают Пушкинский район
6 декабря, 18:00
Новости компаний
Ставка по накопительному счету в Банке «Санкт-Петербург» стала еще лучше
6 декабря, 12:35
ТОП 5
Новости компаний
Интересно, удобно и перспективно. Почему покупатели новостроек в Петербурге выбирают Пушкинский район
6 декабря, 18:00
Стартовали продажи в новых секциях в ЖК «Город Звезд»
6 декабря, 18:00
Ставка по накопительному счету в Банке «Санкт-Петербург» стала еще лучше
6 декабря, 12:35
Крупный застройщик Петербурга вошел в тройку самых социально ответственных в России
6 декабря, 12:00
Setl Group выплатил 7-й купонный доход по биржевым облигациям серии 002Р-02
6 декабря, 11:20
В «Образцовых кварталах» живут самые фотогеничные и замечательные питомцы
5 декабря, 18:00
Setl Group открыл проектное финансирование на строительство ЖК «Город Звезд»
5 декабря, 18:00
Петербуржцы нарастили активность в сервисах видеосвязи осенью на 68%
5 декабря, 17:26
Банк «Санкт-Петербург» поздравляет россиян с Днем волонтера
5 декабря, 16:46
ГК «Лидер Групп» отмечена дипломом за самое быстрое строительство по версии «Домклик»
5 декабря, 16:18
RBI открыла продажи второй очереди проекта «Струны»
5 декабря, 16:15
На Васильевском острове досрочно завершилось строительство жилого комплекса
5 декабря, 16:05