В Белгородской области в результате удара FPV-дрона ранен мирный житель

В результате атаки FPV-дрона на автомобиль в селе Грузское Борисовского района был тяжело ранен мужчина: с минно-взрывной травмой и множественными осколочными ранениями его доставили попутным транспортом доставили в Борисовскую ЦРБ, где оказали первую помощь перед дальнейшей транспортировкой в городскую больницу Белгорода.