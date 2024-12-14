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Происшествия В Белгородской области в результате удара FPV-дрона ранен мирный житель

В Белгородской области в результате удара FPV-дрона ранен мирный житель

655
6 комментариев

Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли удары по двум населенным пунктам Белгородской области. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

В результате атаки FPV-дрона на автомобиль в селе Грузское Борисовского района был тяжело ранен мужчина: с минно-взрывной травмой и множественными осколочными ранениями его доставили попутным транспортом доставили в Борисовскую ЦРБ, где оказали первую помощь перед дальнейшей транспортировкой в городскую больницу Белгорода.

В селе Красная Нива Белгородского района БПЛА сбросил взрывное устройство на кровлю жилого дома, которая загорелась. Очаг возгорания ликвидировали бойцы самообороны. Обошлось без пострадавших.

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FPV-дрон БПЛА Атака беспилотника Белгородская область Вячеслав Гладков
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Комментарии
6
Сила в Правде!!
35 минут
а нам-то что до этого у нас новый год скоро и самый большой каток.
Правнук Комиссара
1 час
О цэ вжэ уси скачэ? Пырымогха? Чи ни?
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