Ни парковки, ни врача. В Петербурге «легли» городские интернет-сервисы

В Петербурге произошел сбой в работе городских интернет-порталов и сервисов. Не работают ни парковочное приложение, ни Горздрав.
Вечером 13 декабря петербуржцы заметили, что стали недоступны интернет-сайты городской администрации, Горздрава, парковок. Парковочное приложение либо сообщает об отсутствии соединения, либо вовсе показывает черный экран, а на навигаторах пропало отображение маршрутов общественного транспорта.
В пресс-службе Центра управления парковками «Фонтанке» сообщили, что проблема не на их стороне. Сбои, похоже, наблюдаются по всем городским ресурсам.
Причина неполадок выясняется.
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