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Город Ни парковки, ни врача. В Петербурге «легли» городские интернет-сервисы

Ни парковки, ни врача. В Петербурге «легли» городские интернет-сервисы

4 554
11 комментариев

В Петербурге произошел сбой в работе городских интернет-порталов и сервисов. Не работают ни парковочное приложение, ни Горздрав.

Вечером 13 декабря петербуржцы заметили, что стали недоступны интернет-сайты городской администрации, Горздрава, парковок. Парковочное приложение либо сообщает об отсутствии соединения, либо вовсе показывает черный экран, а на навигаторах пропало отображение маршрутов общественного транспорта.

В пресс-службе Центра управления парковками «Фонтанке» сообщили, что проблема не на их стороне. Сбои, похоже, наблюдаются по всем городским ресурсам.

Причина неполадок выясняется.

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Комментарии
11
266097915
1 час
Сервисы в ожидании снега, решили прилечь
Игорь Протасов
53 минуты
А город подумал - ученья* идут.... *Ученья Роскомнадзора, роазумеется :-)
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