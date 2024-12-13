На трассе «Кола» лоб в лоб столкнулись грузовик и легковушка

В пятницу, 13 декабря, на 156-м километре трассы «Кола» произошло лобовое столкновение легкового и грузового автомобилей.
Подробности сообщает Аварийно-спасательная служба Ленобласти.
В результате ДТП пострадали оба водителя, один из них оказался зажат в машине, и спасателям пришлось деблокировать его, чтобы передать сотрудникам скорой помощи.
Второму участнику аварии медработники оказали помощь до приезда спасателей.
Обстоятельства и причины ДТП выясняются.
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