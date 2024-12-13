На трассе «Кола» лоб в лоб столкнулись грузовик и легковушка

В пятницу, 13 декабря, на 156-м километре трассы «Кола» произошло лобовое столкновение легкового и грузового автомобилей.

Источник: Аварийно-спасательная служба Ленобласти







Подробности сообщает Аварийно-спасательная служба Ленобласти.

Источник: Аварийно-спасательная служба Ленобласти







В результате ДТП пострадали оба водителя, один из них оказался зажат в машине, и спасателям пришлось деблокировать его, чтобы передать сотрудникам скорой помощи.

Источник: Аварийно-спасательная служба Ленобласти







Второму участнику аварии медработники оказали помощь до приезда спасателей.

Источник: Аварийно-спасательная служба Ленобласти







Обстоятельства и причины ДТП выясняются.