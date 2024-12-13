Рысь задрала 20 домашних кошек в Финляндии. Питомцам хотят запретить гулять где вздумается и самим по себе

В Финляндии один и тот же самец рыси задрал около 20 домашних кошек в Сипоо, еще около 30 питомцев в настоящее время числятся пропавшими. Об этом 13 декабря сообщает Yle со ссылкой на сведения Марко Дальстедта, координатора Ассоциации охотничьего хозяйства Сипоо и эксперта по крупным хищникам.

Хищника «вычислили» на основании снимков с камер наблюдения и следов лап. По словам Дальстедта, популяция рысей в Уусимаа значительно увеличилась, и они довольно часто стали приходить к людям во двор. Это теперь обычное явление, и естественная осторожность рысей по отношению к людям понемногу исчезает.

Впрочем, даже на фоне увеличения популяции случай с самцом рыси исключительный, поскольку для хищника нетипично систематически охотиться на домашних животных.

Численность популяции увеличилась из-за прекращения охоты на этот вид. Этой зимой в Порвоо было зафиксировано около 50 случаев, когда люди видели рысь вблизи населенных пунктов или непосредственно во дворе.

Между тем гражданская инициатива по регулированию содержания кошек может быть одобрена на законодательном уровне в ближайшее время. Петиция по ограничению свободного выгула кошек на улице будет рассмотрена в парламенте, поскольку она собрала более 51 000 подписей.