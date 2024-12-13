«Зенит» открыл новогоднюю ёлку в центре Петербурга

Футбольный клуб «Зенит» установил праздничную ёлку вблизи Дворцовой площади. Как рассказали в пресс-службе команды 13 декабря, это событие стало началом городской программы мероприятий, приуроченной к вековому юбилею клуба.

Праздничная композиция разместилась у арки Главного штаба и включает две основные детали: светящуюся фигуру льва и семиметровую ёлку, наклоненную таким образом, что она напоминает логотип «Зенита» — знаменитую стрелку в сине-бело-голубых тонах.

На церемонии открытия необычной ёлки присутствовал клубный Дед Мороз, роль которого исполнил полузащитник команды Александр Ерохин. Также на мероприятии можно было увидеть известных в прошлом игроков «Зенита» Владислава Радимова и Алексея Стрепетова.