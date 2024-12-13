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Спорт «Зенит» открыл новогоднюю ёлку в центре Петербурга

«Зенит» открыл новогоднюю ёлку в центре Петербурга

1 335
3 комментария

Футбольный клуб «Зенит» установил праздничную ёлку вблизи Дворцовой площади. Как рассказали в пресс-службе команды 13 декабря, это событие стало началом городской программы мероприятий, приуроченной к вековому юбилею клуба.

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Праздничная композиция разместилась у арки Главного штаба и включает две основные детали: светящуюся фигуру льва и семиметровую ёлку, наклоненную таким образом, что она напоминает логотип «Зенита» — знаменитую стрелку в сине-бело-голубых тонах.

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На церемонии открытия необычной ёлки присутствовал клубный Дед Мороз, роль которого исполнил полузащитник команды Александр Ерохин. Также на мероприятии можно было увидеть известных в прошлом игроков «Зенита» Владислава Радимова и Алексея Стрепетова.

Инсталляция, получившая название «левитирующая ёлка-стрелка», будет доступна для посещения жителями и гостями города до середины января 2025 года.

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Комментарии
3
Гоша Белградский
1 час
Зениту бы лучше озаботиться, что их тренер по Восточным Экспрессам и лАндонам мотается, вместо нормального руководства командой. А не на открытиях ёлок пиариться. Ёлками и без Зенита есть кому заниматься...
Гость
10 минут
не твое дело
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