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Афиша Plus Этнографический музей расскажет о трёх столетиях российского кружевоплетения

Этнографический музей расскажет о трёх столетиях российского кружевоплетения

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На выставке, посвящённой технологиям, традициям и символам российского кружева, вы увидите и сами кружева, и инструменты для их изготовления.

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Традиция плетения кружев в России насчитывает более трёх веков. И кружева всегда были предметом роскоши — даже сегодня в сохранившихся центрах ремесла кружева, изготовленные вручную профессиональными кружевницами, гораздо дороже изготовленных машинами. По технике различают кружева, вязанные крючком или на спицах, плетённые на коклюшках или игольные.

Во второй половине XIX века центрами кружевоплетения были Вологда, Елец, Вятка, Михайлов, Балахна, Арзамас, Калязин и Торжок. Игольное кружево было распространено в Армении. А в Петербурге в 1883 году открылась Мариинская практическая школа кружевниц. На рубеже XIX–XX веков центр кружевоплетения существовал в Городищенской волости Санкт-Петербургской губернии. В советское время промысел продолжал развиваться в Ельце Липецкой области, в Михайлове (Рязанская область), Вологде, Кирове.

На выставке в Этнографическом музее будут образцы кружев, инструменты для кружевоплетения, предметы одежды и убранства жилища, украшенные кружевом: полотенца, подзоры. передники. Такие предметы в первой половине XX века бытовали среди разных народов: русских, коми-зырян, удмуртов, чувашей, карел, вепсов, ижоры, армян. Кроме того, на выставке будут работы современных мастеров кружевоплетения. Музей подготовил к выставке программу мастер-классов и лекций, подробности — на сайте.

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Выставка «Кружево России: технологии, традиции, символы» пройдёт в Этнографическом музее с 13 декабря 2024-го по 30 марта 2025 года. 0+

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