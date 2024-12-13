Петербурженка заявила об изнасиловании, чтобы выгнать засидевшихся гостей

Полиция в Петербурге приехала на заявку об изнасиловании, а это оказалось хитрым ходом, чтобы избавиться от нежелательной компании.

Как стало известно «Фонтанке», во втором часу дня 13 декабря в полицию Выборгского района обратилась 37-летняя местная жительница и заявила, что ее изнасиловал знакомый. Однако, приехав на место, правоохранители выяснили, что это неправда.

Нетрезвая заявительница пояснила, что выпивала с компанией в квартире и знакомые мужчины отказывались уходить. Тогда она позвонила в полицию, а чтобы ускорить приезд наряда, решила сообщить об изнасиловании. Мужчины покинули квартиру до приезда полиции. Противоправных действий сексуального характера в отношении нее не совершали, добавила женщина. Заявлений она не подавала.

Полицейские предупредили гражданку, что заведомо ложный вызов может повлечь административную ответственность.