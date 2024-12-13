Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
Премия ФонтанкиLemon Guide(от)Личный ПитерФонтанка SUPКниги «Фонтанки»Доктор ПитерТелепрограммаАфиша Plus
FONTANKA
Погода

Сейчас-3°C

Сейчас в Санкт-Петербурге
Погода-3°

пасмурно, без осадков

ощущается как -5

0 м/c,

штиль.

 765мм 86%
Подробнее
7 Пробки
USD 103,43
EUR 109,01
Надежда Ленфильма
Живая вода Андрея Константинова
Промышленный Петербург
Индекс новогоднего стола
В квитанциях снова радио
Когда положить на депозит
Сколько стоит тревожный чемоданчик
Рейтинги "Фонтанки"
Город В метро надо прибраться на миллиард с лишним. Петербургская подземка объявила аукцион

В метро надо прибраться на миллиард с лишним. Петербургская подземка объявила аукцион

284
Написать комментарий

«Петербургский метрополитен» ищет подрядчика на комплексную уборку станций. В прошлый раз это чуть на закончилось сенсацией.

Аукцион объявлен накануне, стартовая стоимость — 1,1 млрд рублей. За эти деньги услуги надо будет оказывать с апреля 2025 года до апреля 2026-го. В списке объектов — все станции метро, включая не открытые до сих пор «Горный институт», «Театральную», «Казаковскую» и «Путиловскую»: «Данные станции будут включены в объем уборки после ввода в эксплуатацию».

Напомним, у «Петербургского метрополитена» есть традиционный подрядчик по уборке, о котором рассказывала «Фонтанка» — компания «Люкссервис». Когда в 2022 году подземка в очередной разыгрывала пять лотов на уборку — по числу линий, то в одном (на Фрунзенско-Приморскую) выиграл другой участник — «Сити Сервис». Однако метрополитен посчитал его уклонившимся от подписания договора, так как компания поздно прислала протокол разногласий и предоставила обеспечение. Оспорить это в УФАС «Сити Сервис» не смог и все пять контрактов снова получил «Люкссервис».

ПО ТЕМЕ
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
0
Пока нет ни одного комментария.
Начните обсуждение первым!
Присоединиться
Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
ВКонтактеТелеграмДзен
Новости компаний
«Ленстройтрест» удваивает новогодние скидки
13 декабря, 17:50
Новости компаний
Добрососедский центр от Setl Group стал победителем
13 декабря, 16:20
Новости компаний
В Мурино завершилось строительство школы с амфитеатром и метеоплощадкой
13 декабря, 14:35
ТОП 5
Новости компаний
Теплый пол вместо батарей: согревает и экономит
13 декабря, 18:00
«Ленстройтрест» удваивает новогодние скидки
13 декабря, 17:50
Добрососедский центр от Setl Group стал победителем
13 декабря, 16:20
В Мурино завершилось строительство школы с амфитеатром и метеоплощадкой
13 декабря, 14:35
Концерн «Алмаз – Антей» создал в Петербурге радиолокационную станцию мониторинга пространства
13 декабря, 13:50
Объекты «Главстрой Санкт-Петербург» стали одними из лучших по итогам премии «Град Петра Awards»
13 декабря, 12:40
Вам письмо! На Царскосельских холмах открылось почтовое отделение
12 декабря, 18:00
ГК «А101» решила проблему первого взноса на покупку квартир в Ленинградской области
12 декабря, 15:22
Студенты разработали облик новых общественных пространств Петербурга
12 декабря, 14:56
«Группа ЛСР» вводит в эксплуатацию дом 4 в «Цивилизации на Неве»
12 декабря, 14:40
ЖК «ИСКРА-Сити» победил в номинации «Петровская слобода. Комфорт» на премии «Град Петра AWARDS 2024»
12 декабря, 14:19
Группа Аквилон объявляет старт продаж в новом проекте
12 декабря, 14:12