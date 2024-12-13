В метро надо прибраться на миллиард с лишним. Петербургская подземка объявила аукцион

«Петербургский метрополитен» ищет подрядчика на комплексную уборку станций. В прошлый раз это чуть на закончилось сенсацией.
Аукцион объявлен накануне, стартовая стоимость — 1,1 млрд рублей. За эти деньги услуги надо будет оказывать с апреля 2025 года до апреля 2026-го. В списке объектов — все станции метро, включая не открытые до сих пор «Горный институт», «Театральную», «Казаковскую» и «Путиловскую»: «Данные станции будут включены в объем уборки после ввода в эксплуатацию».
Напомним, у «Петербургского метрополитена» есть традиционный подрядчик по уборке, о котором рассказывала «Фонтанка» — компания «Люкссервис». Когда в 2022 году подземка в очередной разыгрывала пять лотов на уборку — по числу линий, то в одном (на Фрунзенско-Приморскую) выиграл другой участник — «Сити Сервис». Однако метрополитен посчитал его уклонившимся от подписания договора, так как компания поздно прислала протокол разногласий и предоставила обеспечение. Оспорить это в УФАС «Сити Сервис» не смог и все пять контрактов снова получил «Люкссервис».