В метро надо прибраться на миллиард с лишним. Петербургская подземка объявила аукцион

«Петербургский метрополитен» ищет подрядчика на комплексную уборку станций. В прошлый раз это чуть на закончилось сенсацией.

Аукцион объявлен накануне, стартовая стоимость — 1,1 млрд рублей. За эти деньги услуги надо будет оказывать с апреля 2025 года до апреля 2026-го. В списке объектов — все станции метро, включая не открытые до сих пор «Горный институт», «Театральную», «Казаковскую» и «Путиловскую»: «Данные станции будут включены в объем уборки после ввода в эксплуатацию».