В уборке петербургского метро мини-революция. На одну линию допустили нового подрядчика

Протоколы по пяти лотам опубликованы 13 января, именно на такое количество групп разбили все станции, срок исполнения контрактов — до конца января 2025 года. В торгах участвовали многолетний подрядчик метрополитена «Люкссервис», подмосковное ООО «Идалика» и петербургское ООО «Сити Сервис». 4 контракта предсказуемо достались «Люкссервису», «Фонтанка» подробно писала об истории его взаимоотношений с заказчиком и о скандале с якобы не туда слитой водой на «Дунайской». Однако в результате аукциона максимальная стоимость радикально снизилась: с 619 млн до 464 млн (снижение 24,5%), с 512 млн до 384 млн (25%), c 639 млн до 406 млн (36,5%) и с 365 млн до 274 млн (25%).

Изначально самый крупный контракт стоил 732 млн, но в итоге он потерял этот статус и достался ООО «Сити Сервис» за 446 млн рублей, то есть на 39% дешевле. Согласно техзаданию, в него входят 17 станций «фиолетовой» линии, включая смежные: «Сенная площадь», «Чкаловская», «Старая Деревня», «Крестовский остров», «Обводный канал», «Садовая», вестибюль 1 станции «Спортивная», вестибюль 2 станции «Спортивная», «Комендантский проспект», «Спасская», «Адмиралтейская», «Бухарестская», «Международная», «Волковская», «Проспект Славы», «Дунайская», «Шушары».



Таким образом, выясняется, что уборка станций может обходиться значительно дешевле, чем сумма, которая заложена в начальную максимальную цену.



Большая часть ООО «Сити Сервис», согласно СПАРК, принадлежит Соломону Каминскому, чуть менее 30% — гендиректору Виталию Коновалову. Выручка компании за 2020 год — 400 млн рублей.

