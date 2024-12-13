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Авто Город Петербург ждет снегопады в аномальных пробках

Петербург ждет снегопады в аномальных пробках

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3 комментария
Источник:

Вечерний час пик 13 декабря оказался в Петербурге более пробочным, чем обычно. К 18 часам загруженность дорог выросла до 8 баллов.

По данным «Яндекс.Пробок», 8-балльные пробки вечером пятницы в Петербурге — это на 1 балл больше обычного. При этом наиболее плотное движение наблюдается в центре, в более отдаленных районах города дороги заметно свободнее.

В бордовый цвет на картах окрасились улицы возле площади Восстания, Садовая улица в обоих направлениях, Невский проспект — особенно между каналом Грибоедова и Дворцовой набережной, сама Дворцовая и набережная Кутузова.

Очень плотно также на Каменноостровском проспекте, Пироговской и Выборгской набережных, набережной Макарова и прилегающих улицах, особенно на Малом проспекте В.О. и 1-й линии В.О.

На ЗСД скопилась пробка от развязки с набережной Макарова и почти до Богатырского проспекта. На КАД самый протяженный затор традиционно собрался на внутреннем кольце между Кудрово и вантовым мостом.

Напомним, уже этим вечером в Петербурге ждут снегопады, которые будут продолжаться все выходные. В городе объявлен «желтый» уровень погодной опасности, начиная с 9 часов утра 14 декабря.

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Комментарии
3
never mind
16 минут
Хватить жарить тему. Так связаны пятничные пробки со снегопадом, которого еще нет?
Гость
8 минут
Пятница 13-е
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