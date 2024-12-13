Петербург ждет снегопады в аномальных пробках

Вечерний час пик 13 декабря оказался в Петербурге более пробочным, чем обычно. К 18 часам загруженность дорог выросла до 8 баллов.

По данным «Яндекс.Пробок», 8-балльные пробки вечером пятницы в Петербурге — это на 1 балл больше обычного. При этом наиболее плотное движение наблюдается в центре, в более отдаленных районах города дороги заметно свободнее.

В бордовый цвет на картах окрасились улицы возле площади Восстания, Садовая улица в обоих направлениях, Невский проспект — особенно между каналом Грибоедова и Дворцовой набережной, сама Дворцовая и набережная Кутузова.

Очень плотно также на Каменноостровском проспекте, Пироговской и Выборгской набережных, набережной Макарова и прилегающих улицах, особенно на Малом проспекте В.О. и 1-й линии В.О.