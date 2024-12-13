«Жёлтый» уровень опасности в Петербурге: ждём обледенение и гололедно-изморозевые отложения

Источник: Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру»







В Санкт-Петербурге объявлен «жёлтый» уровень опасности из-за снега и гололеда, сообщает 13 декабря пресс-служба губернатора.

«Желтый» уровень, означающий потенциально опасную погоду, по данным Росгидрометцентра, будет действовать в субботу, 14 декабря, с 9 до 21 часа из-за гололедно-изморозевых отложений (местами ожидается отложение мокрого снега). А с 5:00 субботы до полудня воскресенья он вводится в связи со снегом и обледенением.

Смольный просит петербуржцев по возможности воздержаться от поездок на личном транспорте в связи с высоким риском ДТП. Особую осторожность следует проявлять и пешеходам.

Снежную погоду к нам несёт циклон «Яра». Пока он ещё далеко, и вечером от него до нас дойдёт атмосферный фронт и испортит погоду. Подробный прогноз на выходные читайте на «Фонтанке».