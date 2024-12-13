Циклон «Яра» обрушится на Петербург: готовьтесь к снежным выходным

В предстоящие выходные Петербург засыплет снегом активный североатлантический циклон, получивший от европейских метеорологов имя «Яра» (Yara). Уже сегодня вечером связанный с ним тёплый атмосферный фронт затянет небо плотными облаками и закружит небольшим снегом. В выходные центр ненастного вихря пройдёт через Скандинавию, Финский залив, затем сместится чуть южнее границ Ленинградской области и в понедельник уйдёт к склонам Уральских гор. Оба выходных дня будут снежными, в ночь на воскресенье местами снег ожидается сильным. К вечеру субботы высота снежного покрова составит 3–8 см, а закончится неделя с высотой снежного покрова в 10–15 см. Проверяйте работу снегоуборщиков и готовьте снеговые лопаты. Добавит циклон проблем и метеозависимым людям — он станет причиной существенных колебаний атмосферного давления. Об этом 13 декабря рассказал «Фонтанке» ведущий специалист центра «ФОБОС» Михаил Леус.

Сегодня, в пятницу , облачно с прояснениями, вечером небольшой снег. Днём -3…-5 °С. Ветер северо-западный, 5–10 м/с. Атмосферное давление будет падать и составит 762 мм рт. ст., что немного выше нормы.

В субботу облачно, снег. Ночью ожидается -3…-5 °С, днём — -2…-4 °С. Ветер юго-восточный, 4–9 м/с. Атмосферное давление будет активно падать и составит 746 мм рт. ст., что ниже нормы.

В воскресенье облачно, снег, временами сильный. Ночью -3…-5 °С, днём — -2…-4 °С. Ветер восточный, 4–9 м/с. Атмосферное давление будет падать и составит 743 мм рт. ст., что ниже нормы, во второй половине дня начнёт расти.

По предварительному прогнозу, в понедельник Петербург окажется на пути следующего атмосферного фронта с новой порцией обильных снегопадов, с порывистым ветром и падением атмосферного давления на 22–25 единиц ниже нормального. При этом заметно подморозит — ночью температура опустится ниже -10 °С, днем ожидается -5…-7 °С.