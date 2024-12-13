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Город Гребень антициклона и атмосферный фронт в Петербурге разделят пятницу, 13-е, на две части

Гребень антициклона и атмосферный фронт в Петербурге разделят пятницу, 13-е, на две части

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6 комментариев

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Утром в Петербурге ясное небо, а вечером может пойти снег.

По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 13 декабря в городе ожидается переменная облачность, вечером небольшой снег. Ветер северо-западный, западный, умеренный. Температура воздуха днем составит -3…-5 градусов. На дорогах местами гололедица. Атмосферное давление ночью будет повышаться, днем — понижаться.

Большую часть сегодняшнего дня метеорологические условия в регионе будет формировать гребень антициклона, а вечером скажется приближение атмосферного фронта с запада. Атмосферное давление будет падать и составит 762 мм рт. ст., что немного выше нормы, сообщает центр «ФОБОС».

В выходные ожидаются сильный снег, сложная обстановка на дорогах.

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Комментарии
6
Леошид Турист
1 час
>> вечером небольшой снег >> В выходные ожидается сильный снег противоречие же
Delon
56 минут
Шанец 50% что пойдёт снег и 50% что не пойдёт. ) Зуб даю стоматологам.
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