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Город «Сразу готовим лопаты и настраиваемся на временные трудности». К Петербургу идёт «очень интересная» погода

«Сразу готовим лопаты и настраиваемся на временные трудности». К Петербургу идёт «очень интересная» погода

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1 комментарий
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Температура воздуха в Петербурге понизилась до минус 6,4 градуса, а так холодно давно в городе не было. Об этом рассказывает утром 13 декабря главный синоптик Александр Колесов.

«Пришлось залезть в архивы и освежить в памяти последние низкие температуры в центре Санкт-Петербурга. Сразу и не вспомнишь, но ниже температура воздуха была в городе только 19 февраля и достигла в ту ночь -9,6 гр. Днем тогда был 0 гр., солнце светило, но сейчас такого не предполагается, и сегодня температура будет медленно повышаться, достигнув только -3 гр.», — пишет Колесов.

Циклон, который дойдет до нас с выходные, пока ещё далеко — в Северной Атлантике. Однако атмосферный фронт от него уже начинает проявляться на побережье Норвегии и направляется в нашу сторону.

«Так что предстоящие выходные дни ожидаются очень интересными в плане погоды и снега», — интригует Колесов.

Пока ещё синоптики не определились с количеством осадков. Но уже понятно, что их будет много: в субботу, воскресенье, да ещё и в понедельник снег пройдёт. Погода может напомнить нам декабрь 2009 года.

«Ходить будет сложно, машины засыплет снегом, так что сразу готовим лопаты и настраиваемся на временные трудности в городе. Пусть всё не оправдается, хватит нам для лыж и 10 см снега», — пишет Колесов.


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Комментарии
1
Ипсилон Ц
3 минуты
а в Самаре снег плавят потому что с мозгами все нормально!
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