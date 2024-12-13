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Город Уровень опасности — «желтый», но «все готовы»: как Петербург встречает сильные снегопады

Уровень опасности — «желтый», но «все готовы»: как Петербург встречает сильные снегопады

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10 комментариев
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Начиная с вечера пятницы Петербург накроет снегом, осадки ожидаются на протяжении всех выходных. Виной тому североатлантический циклон, получивший от европейских метеорологов имя «Яра». В связи с этим объявлен «желтый» уровень опасности.

Из-за опасности мокрого снега дирекция КЗС (дамбы) Петербурга обращает внимание водителей, что при боковом ветре на морском участке КАД, проходящем по гребню защитных дамб, возможны наносы снежных масс и гололедица. Автомобилистов просят следить за дорожной обстановкой, выбирать скоростной режим и держать дистанцию с другими машинами.

«Все снегоплавильные пункты готовы к работе. Пока за ноябрь и декабрь городские „снежные“ пункты приняли всего 42 кубометра снега — два грузовика», — сообщили в Водоканале Петербурга. Всего в городе 18 таких пунктов, которые в любой момент готовы включиться в круглосуточную работу. В сутки они способны утилизировать 101,5 тыс. кубометров снега.

Источник:
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Несмотря на непогоду, в ночь на 14 и на 15 декабря в городе будут разводить мост Александра Невского (02:20 до 05:10) и Благовещенский (с 01:25 до 05:00).

В субботу облачно, снег. Ночью ожидается -3…-5 °С, днём — -2…-4 °С. Ветер юго-восточный, 4–9 м/с. В воскресенье облачно, снег, временами сильный. Ночью -3…-5 °С, днём — -2…-4 °С. Ветер восточный, 4–9 м/с. Подробнее о погоде в выходные читайте здесь.

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Комментарии
10
Cashmare
33 минуты
граждане, не ешьте жёлтый снег, это ловушка
Была надежда, но его уговорили.
8 минут
Да это все до определенного момента, затем скажут, что снега выпало выше нормы и они на это не рассчитывали. Соль всю потратили до снега и льда. Ну деньги тоже потратили, но уже на себя. Десятилетиями одно и тоже. Грабли на исходе.
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