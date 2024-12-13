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Общество Происшествия Т-Банк сообщил о возможных проблемах с картами MasterCard и Visa

Т-Банк сообщил о возможных проблемах с картами MasterCard и Visa

1 739
6 комментариев

Банковские карты международных платёжных систем MasterCard и Visa могут перестать работать в некоторых устройствах самообслуживания Т-Банка, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на заявление кредитного учреждения.

В сообщении от 13 декабря указано, что проблемы в некоторых терминалах возможны с 1 января 2025 года. При этом онлайн-платежи по этим картам будут работать как обычно. В Т-Банке РБК пояснили, что это связано с уходом Visa и MasterCard из России, и рекомендовали перейти на российскую платёжную систему «Мир».

Ранее «Фонтанка» писала о проблемах с сертификатами безопасности карт. В конце 2024 года, впервые после ухода Visa и MasterCard из России, у некоторых чипов карт истекут сертификаты безопасности, что, вероятно, и станет причиной предстоящих проблем.

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Комментарии
6
В д. Гадюкино - дожди.
58 минут
Ещё немного в копилочку полезных санкций. Медленно, но верно.
Игорь Протасов
42 минуты
Т-Банк ещё те мошенники... заставляют должников взять новый кредит под кабальные проценты... тем самым, загоняют в долговое рабство...
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