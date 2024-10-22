К концу года часть карт Visa Mastercard окажется с просроченным сертификатом безопасности в РФ

В конце 2024 года у ряда российских банков прекратят действовать сертификаты безопасности чипов для карт Visa и Mastercard, об этом 22 октября сообщает РБК. Финучреждения будут сами решать — продолжать ли с ними работать.

Сертификаты эмитента, или сертификаты безопасности чипов, обычно действуют независимо от срока действия самих карт и могут закупаться банками на разные сроки — от трех до пяти лет. После ухода международных платежных систем Visa и Mastercard из России в 2022 году, банки больше не могут продлевать эти сертификаты, и теперь кредитные организации будут самостоятельно решать, принимать ли такие карты к оплате.

По словам одного из источников издания, могут возникнуть трудности с проведением отложенных транзакций, например, при оплате проезда в общественном транспорте или при использовании офлайн-терминалов.

По мнению председателя правления ВТБ Георгий Горшкова, вопрос действия карт с истекшим сертификатом схож можно решить так же, как два года назад решили с картами с истекшим сроком действия — просто отменить это как условие для их приема. Он отметил, что ситуация затронет не больше чем 1% карт на рынке.