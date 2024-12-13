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Общество Пьяная королевская служанка устроила драку на «корпоративе» Букингемского дворца

Пьяная королевская служанка устроила драку на «корпоративе» Букингемского дворца

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1 комментарий

Рождественская вечеринка для слуг Букингемского дворца неожиданно вышла из-под контроля. В баре началась потасовка с бросанием бокалов, и одна из королевских служанок была задержана полицией, сообщает The Sun.

Как пишет издание 13 декабря, около 50 сотрудников дворца собрались на заранее запланированную вечеринку в баре All Bar One на улице Виктория в Лондоне после работы на официальном приеме во дворце. В разгар корпоратива 24-летняя служанка королевской семьи, недовольная обслуживанием, начала бросаться бокалами в бармена, а затем пустила в ход кулаки.

Разбушевавшуюся служанку смогли унять лишь прибывшие сотрудники полиции. Девушку задержали по обвинению в нападении, порче имущества и хулиганстве в состоянии алкогольного опьянения. Ночь она провела в участке. На следующий день ее отпустили, выписав штраф за нарушение порядка.

«Мы осведомлены об инциденте, произошедшем за пределами рабочего места, с участием нескольких сотрудников, которые ранее присутствовали на вечернем приеме во дворце. Хотя это было неофициальное мероприятие, все факты будут тщательно расследованы, а к нарушителям будут применены дисциплинарные меры», — заверил журналистов представитель Букингемского дворца.

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Комментарии
1
posvol
6 минут
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