Пьяная королевская служанка устроила драку на «корпоративе» Букингемского дворца

Рождественская вечеринка для слуг Букингемского дворца неожиданно вышла из-под контроля. В баре началась потасовка с бросанием бокалов, и одна из королевских служанок была задержана полицией, сообщает The Sun.

Как пишет издание 13 декабря, около 50 сотрудников дворца собрались на заранее запланированную вечеринку в баре All Bar One на улице Виктория в Лондоне после работы на официальном приеме во дворце. В разгар корпоратива 24-летняя служанка королевской семьи, недовольная обслуживанием, начала бросаться бокалами в бармена, а затем пустила в ход кулаки.