На Северном Кавказе закрыли ряд аэропортов и ввели режим ЧС

Зима разгулялась в Северо-Кавказском федеральном округе вечером 13 декабря. Из-за снега закрыт ряд аэропортов, а в Северной Осетии объявлен режим чрезвычайной ситуации.

Из-за лавинной опасности закрыта Военно-Грузинская дорога. В связи с этим и сильным снегопадом в Северной Осетии введен режим ЧС, сообщил в своем телеграм-канале глава республики Сергей Меняйло. Проезд грузовиков в направлении МАПП «Верхний Ларс» ограничили до улучшения погоды и открытия пункта пропуска, а если стоянки для большегрузов заполнятся, для них и вовсе ограничат въезд на территорию республики. В местах скопления транспорта организуют пункты обогрева, подвоз воды и еды, а также дежурство бригад скорой помощи.

Приостановлено движение всех видов транспорта через пункт пропуска МАПП «Нижний Зарамаг» на границе с Южной Осетией. Из-за ухудшения погодных условий невозможно обеспечить безопасный проезд по Транскавказской автомагистрали, сообщили в пресс-службе ФТС России . Пункт пропуска откроют, когда погода нормализуется.

По данным Южной транспортной прокуратуры, из-за неблагоприятных погодных условий в Северо-Кавказском федеральном округе закрыты некоторые аэропорты. В частности, в течение нескольких часов был закрыт аэропорт Минеральные Воды. В соседние аэропорты было перенаправлено семь рейсов, сообщила пресс-служба воздушной гавани. Аэропорт возобновил работу в 19:53 мск.