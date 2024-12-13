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Происшествия На Северном Кавказе закрыли ряд аэропортов и ввели режим ЧС

На Северном Кавказе закрыли ряд аэропортов и ввели режим ЧС

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2 комментария
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Зима разгулялась в Северо-Кавказском федеральном округе вечером 13 декабря. Из-за снега закрыт ряд аэропортов, а в Северной Осетии объявлен режим чрезвычайной ситуации.

Из-за лавинной опасности закрыта Военно-Грузинская дорога. В связи с этим и сильным снегопадом в Северной Осетии введен режим ЧС, сообщил в своем телеграм-канале глава республики Сергей Меняйло. Проезд грузовиков в направлении МАПП «Верхний Ларс» ограничили до улучшения погоды и открытия пункта пропуска, а если стоянки для большегрузов заполнятся, для них и вовсе ограничат въезд на территорию республики. В местах скопления транспорта организуют пункты обогрева, подвоз воды и еды, а также дежурство бригад скорой помощи.

Приостановлено движение всех видов транспорта через пункт пропуска МАПП «Нижний Зарамаг» на границе с Южной Осетией. Из-за ухудшения погодных условий невозможно обеспечить безопасный проезд по Транскавказской автомагистрали, сообщили в пресс-службе ФТС России. Пункт пропуска откроют, когда погода нормализуется.

Источник:

По данным Южной транспортной прокуратуры, из-за неблагоприятных погодных условий в Северо-Кавказском федеральном округе закрыты некоторые аэропорты. В частности, в течение нескольких часов был закрыт аэропорт Минеральные Воды. В соседние аэропорты было перенаправлено семь рейсов, сообщила пресс-служба воздушной гавани. Аэропорт возобновил работу в 19:53 мск.

В Карачаево-Черкесии из-за сильного снегопада возможны нарушения энергообеспечения, передает «КоммерсантЪ». «Дорожно-коммунальные службы республики работают в усиленном режиме. Ведется контроль за состоянием работы энергооборудования», — сообщил в своем телеграм-канале глава региона Рашид Темрезов.

В Ставропольском крае из-за снегопада, гололеда и сильного бокового ветра ограничено движение по федеральной трассе «Кавказ» от Невинномысска до поселка Канглы, сообщили в ГИБДД Ставрополья. Экипажи ДПС направляют транспорт по альтернативным маршрутам.

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Северный Кавказ Снегопад
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Комментарии
2
onotolich
1 час
По заголовку подумал - израильтян или сирийцев в турбинах ищут. А оказалось, непогода...
Гость
46 минут
Ого! Оказывается аэропорты из-за снегопада закрывают. Я уже и забыл про такое.
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