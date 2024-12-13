В Петербург пришел циклон «Яра» и принес обещанный снегопад

Дороги в Петербурге уже покрыты тонким слоем снега, на котором остаются следы прохожих. Между тем снегопад не сбавляет обороты, а продолжает укутывать город в белую перину. Уже завтрашним утром петербуржцы смогут полюбоваться зимними видами улиц.



Как объясняют в Смольном, в город пришел новый циклон «YARA» («Яра»), который, по прогнозам синоптиков, оставит после себя до 15 сантиметров снежного покрова, а это половина от месячной нормы в городе.



Коммунальные службы могут перейти на работу в круглосуточном режиме, если ситуация в городе осложнится из-за погоды. Ожидается ухудшение дорожной обстановки. Водителям рекомендуется проявлять повышенную осторожность и внимательность.



«Фонтанка» предупреждала, что с вечера пятницы Петербург накроет снегом. Осадки ожидаются на протяжении всех выходных. Виной тому североатлантический циклон, получивший от европейских метеорологов имя «Яра». В связи с этим был объявлен «желтый» уровень опасности. Подробнее о погоде в выходные читайте здесь.