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Город В Петербург пришел циклон «Яра» и принес обещанный снегопад

В Петербург пришел циклон «Яра» и принес обещанный снегопад

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2 комментария

Петербург постепенно накрывает снег. Легкий снегопад застилает дороги и улицы города. Обещанные осадки попали в объектив «Фонтанки» в пятницу, 13 декабря.

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Дороги в Петербурге уже покрыты тонким слоем снега, на котором остаются следы прохожих. Между тем снегопад не сбавляет обороты, а продолжает укутывать город в белую перину. Уже завтрашним утром петербуржцы смогут полюбоваться зимними видами улиц.

Как объясняют в Смольном, в город пришел новый циклон «YARA» («Яра»), который, по прогнозам синоптиков, оставит после себя до 15 сантиметров снежного покрова, а это половина от месячной нормы в городе.

Коммунальные службы могут перейти на работу в круглосуточном режиме, если ситуация в городе осложнится из-за погоды. Ожидается ухудшение дорожной обстановки. Водителям рекомендуется проявлять повышенную осторожность и внимательность.

«Фонтанка» предупреждала, что с вечера пятницы Петербург накроет снегом. Осадки ожидаются на протяжении всех выходных. Виной тому североатлантический циклон, получивший от европейских метеорологов имя «Яра». В связи с этим был объявлен «желтый» уровень опасности. Подробнее о погоде в выходные читайте здесь.

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Циклон Яра Снегопад Петербург
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Комментарии
4
Леошид Турист
28 минут
какой тонкий слой снега? толстый слой снега - да
Гость
20 минут
А тротуары на Невском проспекте покрыты тонким слоем соли, на котором оставляют следы пешеходы. Ура...
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