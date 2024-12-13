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Город Общество Вступить в регистр доноров костного мозга можно за полчаса и без подготовки. Рассказываем, как и где

Вступить в регистр доноров костного мозга можно за полчаса и без подготовки. Рассказываем, как и где

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Жителям Петербурга и гостям города предложили поучаствовать в доброй новогодней акции, которая может спасти жизнь человека. На 2-й Советской улице, дом № 16, 21 декабря можно будет вступить в регистр доноров костного мозга за полчаса и без предварительной подготовки.

Акция пройдет в Российском научно-исследовательском институте гематологии и трансфузиологии ФМБА России. Двери для потенциальных доноров будут открыты с 9:00 до 13:00. Для того чтобы вступить в регистр, необходимо заполнить анкету, согласие на обработку персональных данных и сдать пробирку крови. С собой важно не забыть взять паспорт и СНИЛС.

«В большинстве случаев такая операция — единственный шанс спасти жизнь человека с серьезной болезнью крови. Если донором костного мозга не может стать родственник, то его ищут в специальных регистрах внутри страны и за ее пределами», — делится пресс-служба больницы.

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Донорство костного мозга Петербург
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