С музыкой и котиками. Как Петербург встретил снегопад, что обещает затянуться на выходные

Первый серьезный снегопад этой зимы пришел в Петербург вечером 13 декабря. Горожане встретили его творчески, а дорожные службы — вооружившись лопатами и реагентами.
Кадрами снегопада в Петербурге с разных, порой неожиданных, сторон поделились с «Фонтанкой» читатели. Пока дорожные службы разбрасывали противогололедные реагенты, местами в ручном режиме — лопатами из кузова, — на Ланском шоссе водитель троллейбуса преодолевала зимние трудности своей работы.
В то же время прохожие успевали наслаждаться спокойным снегом и дарить улыбки. Будь то рисунок Хэллоу Китти, вытоптанный на свежем снегу на Парфеновской улице, музыкальная композиция, исполненная на бутылках у метро «Приморская» или пара, танцующая под падающим снегом в Екатерининском сквере.
Снег добавил сказочности и новогодним елкам, которые уже успели установить в разных районах Петербурга.
Сегодня в Петербург пришел новый циклон «YARA» («Яра»). Синоптики ожидают, что он оставит после себя до 15 сантиметров снежного покрова — половину от месячной нормы. На субботу объявлен «желтый» уровень погодной опасности. Снег будет идти все выходные.
Дорожные предприятия города перешли на режим повышенной готовности. Аэропорт Пулково работает согласно расписанию, но наземные службы работают в усиленном режиме, попеременно расчищая и обрабатывая взлетно-посадочные полосы и перроны от снега и наледи, рассказали «Фонтанке» в пресс-службе воздушной гавани.
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