С музыкой и котиками. Как Петербург встретил снегопад, что обещает затянуться на выходные

Первый серьезный снегопад этой зимы пришел в Петербург вечером 13 декабря. Горожане встретили его творчески, а дорожные службы — вооружившись лопатами и реагентами.

Кадрами снегопада в Петербурге с разных, порой неожиданных, сторон поделились с «Фонтанкой» читатели. Пока дорожные службы разбрасывали противогололедные реагенты, местами в ручном режиме — лопатами из кузова, — на Ланском шоссе водитель троллейбуса преодолевала зимние трудности своей работы.

В то же время прохожие успевали наслаждаться спокойным снегом и дарить улыбки. Будь то рисунок Хэллоу Китти, вытоптанный на свежем снегу на Парфеновской улице, музыкальная композиция, исполненная на бутылках у метро «Приморская» или пара, танцующая под падающим снегом в Екатерининском сквере.