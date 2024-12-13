«Первый серьезный снегопад». Дорожные предприятия Петербурга перешли на режим повышенной готовности

Все выходные в Петербурге будет идти снег , высота снежного покрова к концу недели может достигнуть 15 см. МЧС предупредило о «желтом» уровне погодной опасности, а дорожные предприятия города перешли на режим повышенной готовности. Об этом 13 декабря сообщает председатель Комитета по благоустройству Сергей Петриченко в ответ на запрос «Фонтанки».

«Уборочная техника полностью готова к непогоде и расчистке дорог от снежного покрова. В соответствии с фактическими погодными условиями будет выполнена превентивная обработка», — заявил Сергей Петриченко. Он подчеркнул, что это первый серьезный снегопад в городе этой зимой.

Быть особо внимательными пешеходов и автомобилистов просит и «Мостотрест» Петербурга. Пресс-служба предприятия напоминает, что мосты и путепроводы обледеневают быстрее, а проезжая часть и тротуары на них, как правило, с уклоном, поэтому перемещаться на этих объектах нужно с особой осторожностью. Пешеходов призывают носить устойчивую обувь на нескользящей подошве и помнить про риск поскользнуться даже там, где льда не видно. Автомобилистов просят по возможности снижать скорость при въезде на мосты.