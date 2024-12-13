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Город Власть Общество «Первый серьезный снегопад». Дорожные предприятия Петербурга перешли на режим повышенной готовности

«Первый серьезный снегопад». Дорожные предприятия Петербурга перешли на режим повышенной готовности

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2 комментария
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Все выходные в Петербурге будет идти снег, высота снежного покрова к концу недели может достигнуть 15 см. МЧС предупредило о «желтом» уровне погодной опасности, а дорожные предприятия города перешли на режим повышенной готовности. Об этом 13 декабря сообщает председатель Комитета по благоустройству Сергей Петриченко в ответ на запрос «Фонтанки».

«Уборочная техника полностью готова к непогоде и расчистке дорог от снежного покрова. В соответствии с фактическими погодными условиями будет выполнена превентивная обработка», — заявил Сергей Петриченко. Он подчеркнул, что это первый серьезный снегопад в городе этой зимой.

Вопросы по уборке петербуржцы могут задать дежурной службе комитета по благоустройству по номеру 314-60-13 (круглосуточно).

Готовы к работе и снегоплавильные пункты Петербурга, сообщает Водоканал. Всего в городе 18 таких пунктов, которые в любой момент готовы включиться в круглосуточную работу.

Быть особо внимательными пешеходов и автомобилистов просит и «Мостотрест» Петербурга. Пресс-служба предприятия напоминает, что мосты и путепроводы обледеневают быстрее, а проезжая часть и тротуары на них, как правило, с уклоном, поэтому перемещаться на этих объектах нужно с особой осторожностью. Пешеходов призывают носить устойчивую обувь на нескользящей подошве и помнить про риск поскользнуться даже там, где льда не видно. Автомобилистов просят по возможности снижать скорость при въезде на мосты.

Несмотря на непогоду, в ночь на 14 и на 15 декабря в городе будут разводить мост Александра Невского (02:20 до 05:10) и Благовещенский (с 01:25 до 05:00).

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Снегопад Дорожные службы Обработка дорог
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Комментарии
2
Kot Piter
5 минут
Всё будет как обычно. 😐
Гость
20 минут
Белыми буквами по белой бумаге...
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