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Политика В Госдепе высказались о российских военных базах в Сирии

В Госдепе высказались о российских военных базах в Сирии

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23 комментария

Будущее российских военных баз в Сирии предстоит решать сирийскому народу, а не народу Соединенных Штатов Америки. Такое заявление сделал 9 декабря официальный представитель Госдепартамента Мэттью Миллер.

«У нас нет информации о состоянии этих баз и о том, что приходящий сирийский режим может или не может сделать в отношении них, — сказал представитель Госдепа на брифинге. — Что касается позиции США по этим объектам, то в конечном счете это решение должны принимать сами сирийцы, а не народ Соединенных Штатов».

Между тем, по информации РИА Новости, постпред Сирии в ООН ушел от ответа на вопрос о будущем российских баз, сказав, что не обладает информацией на сей счет.

В Кремле в настоящий момент считают преждевременным вопрос о сохранении военного присутствия России в Сирии.

«Это всё предмет для обсуждения с теми, кто будет у власти в Сирии. Сейчас мы видим период трансформации, чрезвычайной нестабильности», — заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Председатель Комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявил, что российский военный контингент в Сирии в безопасности, военным базам ничего не угрожает.

Две главные российские военные базы — авиационная Хмеймим в городе Джабла и база в портовом городе Тартусе (160 километров к северо-западу от Дамаска) — расположены в провинции Латакия, которая уже перешла под контроль антиправительственных группировок.

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Сирия Российские военные базы Хмеймим Тартус
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Комментарии
23
Панкихой
2 часа
Неделю назад Ассад тоже был в безопасности. Теперь вроде опять в безопасности. Но есть нюанс.
В д. Гадюкино - дожди.
2 часа
Хороший ответ. Пескова косплеят - мы не в курсе. ))
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