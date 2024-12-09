Картаполов: военным базам РФ в Сирии ничего не угрожает

Председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявил, что российский военный контингент в Сирии в безопасности, военным базам ничего не угрожает. Его слова 9 декабря приводит «Интерфакс».

По его словам, сегодня «там нет проблемных вопросов», а безопасность военнослужащих «обеспечена полностью». «Все находятся там, где должны находиться в соответствии с решениями командования, и выполняют задачи», — заявил Картаполов.

Накануне стало известно, что президент Сирии Башар Асад бежал из страны, а власть в государстве захватила вооруженная оппозиция, которая сейчас формирует правительство переходного времени. Подробнее о том, что происходит на территории ближневосточного государства — в материале «Фонтанки».