Асад нашелся, а повстанцев поздравили Франция, Германия и талибы*. Что случилось в Сирии к вечеру 8 декабря

Источник: Hussein Malla / AP / TASS







Подходит к концу первый день падения режима Башара Асада в Сирии. Дамаск под контролем боевиков, экс-президент в бегах. Собрали главное о происходящем в арабской республике.

Где Асад?

Вопрос о местонахождении сирийского лидера интересовал всех еще с утра, когда стало известно о приходе «вооруженной оппозиции» в столицу. Ходили слухи, что президент даже мог погибнуть. Однако днем МИД России официально заявил, что Башар Асад «принял решение оставить президентский пост и покинул страну, дав указание осуществить передачу власти мирным путем» в результате переговоров с участниками вооруженного конфликта в республике». Россия в этих переговорах не участвовала.

Вечером 8 декабря стало известно, куда летел самолет Башара Асада. ТАСС со ссылкой на источник в Кремле сообщил, что сирийский лидер с членами своей семьи прибыл в Москву. Россия предоставила им убежище из гуманитарных соображений.

Прежде чем покинуть страну, Башар Асад обращался за помощью к лидерам Египта, Иордании и Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ), сообщил со ссылкой на источники журнал The Economist. Но никто из них не выразил желания помочь Асаду сохранить власть.

Как обстановка и что с нашими военными?

После начала масштабного наступления «вооруженной оппозиции» 27 ноября боевики также взяли под контроль крупные города Алеппо, Хама, Дейр-эз-Зор, Дераа и Хомс.

Утром 8 декабря СМИ сообщили, что повстанцы захватили Дамаск и третий по величине город Сирии — Хомс. К вечеру стало известно, что боевики вошли в город Тартус, в порту которого расположена российская военно-морская база, а также взяли под контроль город Джебла неподалеку от российской авиабазы Хмеймим.

В МИД РФ днем отметили, что «российские военные базы на территории Сирии находятся в режиме повышенной боевой готовности. На данный момент серьёзной угрозы их безопасности нет».

В Кремле заявили, что получили «гарантии безопасности» российских военных баз в Сирии. Об этом со ссылкой на источник сообщило агентство РИА Новости. «Российские официальные лица находятся в контакте с представителями вооружённой сирийской оппозиции, лидеры которой гарантировали безопасность российских военных баз и дипломатических учреждений на территории Сирии», — цитирует агентство слова источника.

Активную позицию по поводу происходящего у своих границ занял Израиль, который заявил, что считает утратившим силу соглашение 1974 года о разделении сил с Сирией, потому что сирийские войска покинули свои позиции. Армия обороны Израиля заняла зону разграничения в районе Голанских высот. Также израильские военные нанесли три авиаудара по кварталу Кфар-Суса в Дамаске, где, как предполагается, расположен исследовательский центр по разработке ракет.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху и вовсе заявил, что власть в Сирии сменилась в результате ударов ЦАХАЛ по Ирану и силам организации «Хезболлах» в Ливане.

Тем временем поддерживаемая Турцией «Сирийская национальная армия», которая входит в коалицию вооруженных группировок, захвативших власть в Сирии, начала операцию против курдских сил в городе Манбидж на севере страны.

А в Дамаске было много довольных. Толпа пришла в президентский дворец и в дом Башара Асада, как на распродажу. Интернет наводнили видеоролики, на которых толпы людей снимают со стен дворца картины и откручивают люстры с потолков. Люксовым автомобилям в президентском гараже повезло больше — их не разобрали на части, а просто конфисковали.

Характерно описывает обстановку в Сирии Reuters, которое сообщает о падении «полицейского государства Асада» с «сотнями тысяч политзаключенных». «Удивленные и ликующие заключенные высыпали из тюрем после того, как мятежники взорвали замки на их камерах. Воссоединившиеся семьи плакали от радости. Недавно освобожденных заключенных сняли на видео на рассвете, когда они бегали по улицам Дамаска, подняв вверх пальцы обеих рук, чтобы показать, сколько лет они провели в тюрьме», — пишет агентство.

Al jazeera пишет о беженцах, которые находятся в Турции и теперь надеются вернуться домой после падения режима Асада, тем не менее они «обеспокоены будущим» страны. «Сирия нестабильна, инфраструктура в руинах, и чиновники должны восстановить порядок», — говорит один из собеседников канала.

Международная реакция

Запад с энтузиазмом отреагировал на утрату Башаром Асадом власти.

Глава внешнеполитического ведомства ЕС Кая Каллас назвала «конец диктатуры Асада» «позитивным» и «долгожданным событием». Канцлер ФРГ Олаф Шольц отметил, что Асад «жестоко угнетал» сирийский народ и «вынудил множество людей бежать из Сирии», а «конец режима Асада — это хорошие новости». Президент Франции Эмманюэль Макрон охарактеризовал произошедшее фразой: «Варварское государство пало». Заместитель премьер-министра Великобритании Анджела Рейнер, в свою очередь, добавила, что «диктатура и терроризм создают проблемы для сирийского народа».

Президент США Джо Байден в ходе выступления в Белом доме вечером (по мск) заявил, что Башар Асад «должен понести ответственность». Он выразил готовность США взаимодействовать с оппозицией в Сирии, чтобы «обеспечить переход от режима Асада к независимой, суверенной Сирии с новой конституцией и новым правительством, которое будет служить всем сирийцам» (цитата по ТАСС). При этом он признал, что «у некоторых из повстанческих группировок, которые свергли Асада, мрачный послужной список, отмеченный терроризмом и нарушениями прав человека».

«Мы следим за заявлениями этих повстанческих группировок в последние дни. Сейчас они говорят правильные вещи, но по мере того, как они будут брать на себя больше ответственности, мы будем оценивать их по делам, а не по словам», — пообещал хозяин Белого дома.

Официальные приветствия новым властям Сирии направили не только власти Франции и Германии, но и контролирующее Афганистан движение «Талибан»*. Оно поздравило сирийскую группировку «Хайят Тахрир аш-Шам»* с захватом Дамаска постом в соцсетях, пишет «Интерфакс». Там поздравили сирийский народ «с их недавними победами, которые привели к устранению фактора конфликта и нестабильности» и выразили надежду, что транзит власти позволит создать «независимое исламское правительство».

Россия запросила экстренные закрытые консультации Совета Безопасности ООН по ситуации в Сирии.

В Москве тем временем сняли флаг над зданием посольства Сирии. А в Петербурге неизвестные заменили красно-бело-чёрный флаг с тремя зелёными звёздами на самодельный зелёно-бело-чёрный флаг с тремя красными звёздами.

В самом Дамаске нападению подверглось посольство Ирана. Сотрудники российской дипмиссии остаются в столице. РИА Новости со ссылкой на источник, близкий к руководству сирийской «вооруженной оппозиции», писало, что те «обязуются не нападать на посольства и дипломатические представительства в Дамаске».

*террористическая организация, запрещенная на территории России.