«В Дамаске праздник». Толпа пришла в президентский дворец и в дом Башара Асада, как на распродажу

Президентский дворец в Дамаске пережил «день открытых дверей». Интернет наводнили видеоролики, на которых толпы людей снимают со стен дворца картины и откручивают люстры с потолков. Люксовым автомобилям в президентском гараже повезло больше — их не разобрали на части, а просто конфисковали. «В Дамаске праздник», — пишет издание Ensonhaber. Издание отмечает контраст между роскошью президентского дворца и нищетой, в которой живет большая часть сирийских граждан.