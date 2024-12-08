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Общество «В Дамаске праздник». Толпа пришла в президентский дворец и в дом Башара Асада, как на распродажу

«В Дамаске праздник». Толпа пришла в президентский дворец и в дом Башара Асада, как на распродажу

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53 комментария

Президентский дворец в Дамаске пережил «день открытых дверей». Интернет наводнили видеоролики, на которых толпы людей снимают со стен дворца картины и откручивают люстры с потолков. Люксовым автомобилям в президентском гараже повезло больше — их не разобрали на части, а просто конфисковали. «В Дамаске праздник», — пишет издание Ensonhaber. Издание отмечает контраст между роскошью президентского дворца и нищетой, в которой живет большая часть сирийских граждан.

Кадры, на которых повстанцы с криками ликования ходят по дворцу и с удивлением разглядывают мраморные полы и резную мебель, публикует Al Arabiya's English.

На другом видео запечатлен момент разграбления дома бежавшего президента. Пока женщины роются в гардеробной дочери Башара Асада, на мужской половине дома кричат: «Скидки! Скидки!» — и выносят брендированные пакеты и коробки с вещами.

The Associated Press показывает итоги штурма президентского дворца повстанцами: сброшенные на пол и разорванные портреты Башара Асада и его рабочий кабинет, до которого еще не успели добраться мародеры.

На видеозаписи, опубликованной The Sun, во дворец свободно заходят целые семьи с детьми и выносят всё, что не приколочено. Тем временем на улицах разворачиваются целые народные гуляния — люди радуются смене власти.

The Times тоже показывает, как вооруженные повстанцы ходят по залам дворца и выносят мебель. На улицах — автомобильные пробки и большое количество вооруженных людей.

СМИ сообщают, что сирийская оппозиция призвала граждан «уважительно относиться» к государственной собственности, которая принадлежит народу, но, вероятно, это относилось преимущественно к самим зданиям, а не к вещам, которые можно унести с собой.

Утром 8 декабря стало известно, что президент Башар Асад покинул Сирию в неизвестном направлении, а вооруженные повстанцы вошли в Дамаск и установили контроль над столицей. МИД России подтвердил, что Асад сложил полномочия президента. О том, как события в Сирии видятся ее гражданам из Петербурга, читайте здесь.

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Комментарии
53
мы ещё не начинали!
1 час
это те 5% которые голосовали против на выборах да?😂😂😂
Митя Антонов
1 час
Может быть, в Дамаске и праздник, а вот в одном бункере, в дальней стране, беспокойство. Тяжела судьба диктаторов - узурпаторов, как на на карусельном круге - удержатся в центре очень сложно - сносит, а за пределами центра жизни нет, отвечать придется.
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