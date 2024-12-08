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Власть МИД России: Башар Асад решил оставить пост президента Сирии и покинул страну

МИД России: Башар Асад решил оставить пост президента Сирии и покинул страну

12 329
146 комментариев

Теперь официально: многолетнее правление Асадов в Сирии завершено. После падения Дамаска Башар Асад решил оставить президентский пост, сообщает 8 декабря МИД России.

«В результате состоявшихся переговоров Б. Асада с рядом участников вооруженного конфликта на территории САР он принял решение оставить президентский пост и покинул страну, дав указание осуществить передачу власти мирным путем», — сказано в телеграм-канале ведомства.

Отдельно говорится, что Россия в этих переговорах не участвовала. Москва призывает все стороны в Сирии «отказаться от применения насилия и решать все вопросы управления политическим путем». РФ «находится в контакте со всеми группировками сирийской оппозиции».

«Одновременно принимаются все необходимые меры для обеспечения безопасности наших граждан, находящихся в Сирии. Российские военные базы на территории Сирии находятся в режиме повышенной боевой готовности. На данный момент серьезной угрозы их безопасности нет», — добавили в МИД РФ.

8 декабря стало известно, что боевики «вооруженной оппозиции» вошли в Дамаск — столицу Сирии. Режим Башара Асада пал, где он сам — неизвестно. Премьер-министр страны призвал к проведению выборов и заявил о «транзите власти». СМИ писали, что самолет Асада мог разбиться, а сам президент якобы погиб.

Повстанцы в прямом эфире государственного телевидения заявили, что установили контроль над Дамаском, режим Башара Асада свергнут, а сам он бежал из страны в неизвестном направлении. Его семья правила Сирией 50 лет, из которых сам он оставался у власти 24 года. Главное о событиях в Сирии собрали здесь.

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Комментарии
148
В д. Гадюкино - дожди.
2 часа
То есть, этот патриот предательски бросил 95% граждан Сирии, которые отдали за него голоса? Или все патриоты себя так ведут? )))
В д. Гадюкино - дожди.
2 часа
Сам решил? ))))
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