МИД России: Башар Асад решил оставить пост президента Сирии и покинул страну

«В результате состоявшихся переговоров Б. Асада с рядом участников вооруженного конфликта на территории САР он принял решение оставить президентский пост и покинул страну, дав указание осуществить передачу власти мирным путем», — сказано в телеграм-канале ведомства.

Отдельно говорится, что Россия в этих переговорах не участвовала. Москва призывает все стороны в Сирии «отказаться от применения насилия и решать все вопросы управления политическим путем». РФ «находится в контакте со всеми группировками сирийской оппозиции».

«Одновременно принимаются все необходимые меры для обеспечения безопасности наших граждан, находящихся в Сирии. Российские военные базы на территории Сирии находятся в режиме повышенной боевой готовности. На данный момент серьезной угрозы их безопасности нет», — добавили в МИД РФ.

8 декабря стало известно , что боевики «вооруженной оппозиции» вошли в Дамаск — столицу Сирии. Режим Башара Асада пал, где он сам — неизвестно. Премьер-министр страны призвал к проведению выборов и заявил о «транзите власти». СМИ писали , что самолет Асада мог разбиться, а сам президент якобы погиб.

Повстанцы в прямом эфире государственного телевидения заявили, что установили контроль над Дамаском, режим Башара Асада свергнут, а сам он бежал из страны в неизвестном направлении. Его семья правила Сирией 50 лет, из которых сам он оставался у власти 24 года. Главное о событиях в Сирии собрали здесь.