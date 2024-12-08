Правление Башара Асада закончилось, в президентском дворце — толпы. Что происходит в Сирии прямо сейчас

Источник: EPA/BILAL ALHAMMOUD/ТАСС







Утром 8 декабря командование армии Сирии объявило, что правление президента Башара Асада закончилось. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на источник в среде сирийских офицеров. Но боевые действия на территории Сирии не завершены: военные добавили, что операции против «террористических групп» в ключевых городах Хама и Хомс, а также в сельской местности Дераа, продолжатся.

Повстанцы в прямом эфире государственного телевидения заявили, что установили контроль над Дамаском, режим Башара Асада свергнут, а сам он бежал из страны в неизвестном направлении. Его семья правила Сирией 50 лет, из которых сам он оставался у власти 24 года.

Международный аэропорт Дамаска фактически закрылся: до 18 декабря приостановлены все рейсы, также аэропорт не принимает воздушные суда всех типов. Аэропорт Алеппо ввел аналогичные меры до 17 декабря. Куда направился и где сейчас находится борт Башара Асада, неизвестно.

Рейсы авиакомпании Syrian Air между Москвой и Дамаском, запланированные на 8 декабря, отменены и исключены из онлайн-расписания Внуково, пишет ТАСС.

Reuters пишет, что Асад «с высокой вероятностью» погиб в авиакатастрофе. По данным Flightradar24, его самолет вылетел из аэропорта сирийской столицы в неизвестном направлении, затем резко сменил курс и пропал с радаров. Агентству, однако, не удалось подтвердить, кто был на борту.

В стране начался «транзит власти». Глава террористической группировки «Хайят Тахрир аш-Шам»* Абу Мухаммад аль-Джулани, как пишет Reuters, заявил, что государственные учреждения «останутся под надзором бывшего премьер-министра до тех пор, пока власть не будет передана официально». Сам премьер Сирии Мухаммед Гази аль-Джалали призвал провести свободные выборы и подчеркнул, что он готов сотрудничать с любой властью, избранной народом. О том, где находится президент Асад, ему неизвестно.

Арабские СМИ публиковали кадры, на которых, как утверждается, боевики вели премьер-министра на встречу в отель для «передачи власти».

Другие страны реагируют на происходящее в Сирии по-разному. Израиль направил танковое подразделение в буферную зону на границе около сирийского города Эль-Кунейтра. Накануне пресс-служба ЦАХАЛ сообщила, что на Голанские высоты Израиль отправил дополнительные подразделения в целях обороны. В ведомстве подчеркнули, что ЦАХАЛ не вмешивается в внутренние дела в Сирии.

Ирак полностью закрыл КПП «Эль-Каим» на границе с Сирией. Через него накануне перешли сотни сирийских военных.

Избранный президент США Дональд Трамп прокомментировал события в Сирии на своей странице в соцсети: «Асад ушел. Он бежал из своей страны. Его покровитель, Россия, Россия, возглавляемая Владимиром Путиным, больше не была заинтересована в том, чтобы защищать его. В первую очередь, у России не было причин оставаться там». Трамп отмечает, что Россия «потеряла интерес» к Сирии из-за Украины. А Сирия находится в «ослабленном состоянии» из-за «Израиля и его успехов» Затем американский лидер тоже словно забывает о Сирии и пишет о том, что сегодня первоочередная задача — прекращение огня в российско-украинском конфликте и переговоры.

В Сирии тем временем сносят памятники отцу бежавшего президента — Хафезу Асаду. В центре Дамаска на площади Омейядов боевики и местные жители фотографируются на оставленных военными танках. Президентский дворец остался без охраны — по его залам и коридорам беспрепятственно гуляет толпа, некоторые «экскурсанты» пытаются снимать со стен картины.

Что же касается дальнейшего военного присутствия России в Сирии, то этот вопрос, по словам премьер-министра Мухаммеда Гази аль-Джалали, будут решать новые власти страны. Сам он в настоящее время занят передачей власти в руки оппозиции.

Сейчас российские военные в Сирии присутствуют на авиабазе Хмеймим и в пункте материально-технического обеспечения в Тартусе. О каких-либо боях вблизи них не сообщалось.

МИД РФ на фоне событий в Сирии напомнил контакты Ситуационно-кризисного центра:

Телефон: +7 (495) 695-45-45 (круглосуточно)

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Ранее было известно о падении крупных городов Алеппо, Хама, Дейр-эз-Зор.

Сирийское правительство отбило Алеппо у повстанцев в 2016 году после многомесячной осады и наступления при поддержке российской авиации, что стало поворотным моментом в гражданской войне, давшим президенту Башару Асаду преимущество. Повстанцы были вытеснены в сельскую местность к западу от города. Гражданская война в Сирии затихла в последние годы, но страна оставалась разделенной. ХТШ контролировала части провинции Идлиб вблизи границы с Турцией. Повстанческие группировки, связанные с Турцией, контролировали другие части северной Сирии, в то время как поддерживаемые США курдские бойцы удерживают власть в некоторых частях восточной Сирии. Правительство Асада получает военную поддержку от России и Ирана.

В конце ноября боевики впервые с 2020 года перешли в наступление и, вероятно, добились свержения Асада. Помимо боевиков признанных террористическими группировок в боях могут участвовать протурецкие формирования.

*Террористическая организация, запрещенная в России.